3 Ölümlü Kaza Maçı Erteletti

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde Yazıhan İlçe Stadı’nda oynanması gereken Yazıhan Belediyespor-Malatya İdmanyurdu karşılaşması geçtiğimiz Cuma gecesi Yazıhan yakınlarında, Arguvan yol ayrımında meydana gelen kazada, sporcuların da yakınlarının vefat etmesinden dolayı ertelendi.

MAÇ ERTELETEN KAZA..

Geçtiğimiz Cuma gecesi Malatya- Sivas karoyulunun 25. kilometresi Arguvan yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Tali yoldan çıkarak ters istikametten kavşağa girmek isteyen 44 ER 802 plakalı Kartal otomobil ile Sivas yönünden Malatya yönüne gelmekte olan 44 DG 767 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, ön kısmı kopan, motoru savrulan Kartal otoda bulunanlardan 80 yaşındaki Hatice Çolak ve 65 yaşındaki Halit Güler kaza yerinde ölmüşler, aynı araçtaki Mustafa Çolak ve Kaya Çolak ise ağır yaralanmışlardı. Diğer otoda bulunan Murat Kadıoğlu ve Mahmur Kaygusuz da yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardı.

Yaralılardan Mustafa Çolak da hastanede ölmüş ve kazada ölü sayısı 3’e çıkmıştı. Kazanın 3 kurbanı Yazıhan Yeni Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilmişlerdi.

Kazada ölenlerin, Yazıhan Belediyespor’daki bazı oyuncuların yakınları olduğu bildirildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com