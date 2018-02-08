3 Silahlı Saldırı Olayına 5 Tutuklama

Malatya’da 3 ayrı silahlı saldırı olayına karışan toplam 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında Derme Sokakta peş peşe iki ayrı silahla yaralama olayına karışan 3 şüpheli de bulunuyor.

Geçtiğimiz 4 Şubat Pazar günü akşam saatlerinde Nasuhi Caddesi ile Derme Sokak üzerinde Hamit Ö.’nün dövülerek, 17 yaşındaki Umut B. B. ise saçmaların kaşına ve koluna isabet etmesi sonucu yaralanması olayında pompalı tüfek kullanan, ardından ise 5 Şubat Pazartesi günü saat 14.00 sularında İzzetiye Mahallesi Derme Sokak’taki bir kuaför dükkanın da T.K.’yı (24) pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan Oğuzhan A. ile birlikte. F. A. ve O. A. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tecde Mahallesi’nde 4 Şubat günü gece meydana gelen bir eve silahla saldırı olayının şüphelisi İ.A. adlı şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın diğer şüphelisi O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaka Mahallesinde de bir evin kurşunlanması olayına karıştığı belirlenen S.Ş. adlı şüphelide tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com