35 Şüpheli Hakkında Adli İşlem
Malatya’da çeşitli suçlardan 35 şüphelinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre yakalanan şahıslar şunlar:
“Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 35 kişi 02-08 Ocak 2017 tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir.
1 Yeşilyurt ilçesi Zaviye mahallesinde 12.12.2016 tarihinde ikametten hırsızlığı suçundan dolayı H.B.B. isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
2 Yeşilyurt ilçesi Zaviye mahallesinde 06.01.2017 tarihinde İşyerinden hırsızlığı suçundan dolayı A.G. isimli şahıs, 07.01.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
3 Mala Zarar Verme suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.G. isimli şahıs, 08.01.2017 tarihinde Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
4 Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.Ö. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
5 Hırsızlık suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Elazığ Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.G. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
6 Kişilerin huzur ve Sükûnetini Bozma suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.A. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
7 Hırsızlık suçundan 6 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
8 Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Kahta Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.D. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
9 Suç Üslenme suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.K. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
10 Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Gaziantep Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.G. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
11 Basit Yaralama suçundan ifadesinin alınmasına yönelik Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.K. isimli şahıs, 02.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
12 6136 SKM suçundan 6 ay 20 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden D.Y. isimli şahıs, 03.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
13 Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 1 yıl 8 ay cezasından dolayı İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.D. isimli şahıs, 03.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
14 Ticareti Usullüne aykırı Terk Etmek suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.S. isimli şahıs, 03.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
15 Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.Ü. isimli şahıs, 03.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
16 Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden N.Ü. isimli şahıs, 03.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
17 Yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, 03.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
18 Mala Zarar Verme suçundan ifadeye yönelik olarak Şanlı Urfa Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.H.E. isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
19 Hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay 12 gün Cezasından dolayı Çankırı Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
20 Alkollü Araç Kullanma suçundan 2 yıl 9 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.A. isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
21 Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak İzmir Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.İ isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
22 Basit Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
23 Yaralama suçundan 25 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden H.M. isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.
24 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Sarayköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.A. isimli şahıs, 04.01.2017 tarihinde Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
25 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Bartın Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.B. isimli şahıs, 05.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
26 Başkasına Ait Kredi kartını İzinsiz Olarak kullanıp yarar sağlama suçundan ifadeye yönelik olarak Alanya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden F.D. isimli şahıs, 05.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
27 Basit Yaralama suçundan 5 yıl cezasından dolayı Bakırköy Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.B. isimli şahıs, 05.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
28 Borcunu Ödeme şartını İhlal 3 ay cezasından dolayı Kahraman Maraş Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden R.A. isimli şahıs, 05.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
29 Yağma şartını 5 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs, 06.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
30 Aile Kanuna Muhalefet suçundan 3gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden E.G. isimli şahıs, 06.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
31 Dolandırıcılık suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden A.B. isimli şahıs, 06.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
32 Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 yıl 8 ay gün cezasından dolayı Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs, 06.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
33 Mal Beyanında bulunmamak suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden G.Y. isimli şahıs, 06.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
34 Askeri ceza Kanuna Muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak İstanbul Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden Ş.V. isimli şahıs, 07.01.2017 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır
35 Basit Yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesince verilen yakalama emrine istinaden O.L. isimli şahıs, 08.01.2017 tarihinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.”
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