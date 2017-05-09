4 Mahallede Su Kesintisi Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 mahallede su kesintisi uygulanacağı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Bostanbaşı Mahalleleri ölçülebilir alt bölge (DMA) yapım işi kapsamında 700’lük Duktil boru bağlantısı ve 700’lük sürgülü vana montajı çalışmalarından dolayı 10 Mayıs Çarşamba günü 09.00-21.00 saatleri arasında Yakınca, Özhan Sanayi Sitesi, Sevgi Evleri ve Özal Köyü Mahallelerinde su kesintisine gidilecek. Uygulanacak olan su kesintisinden vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için önceden tedbir almaları önemle rica olur.” denildi.

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