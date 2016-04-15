44 Malatyaspor Kader Maçına Çıkacak

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) sezon finalinde küme düşecek son takımı belirleyecek maçta temsilcimiz 44 Malatyaspor, sahasında Elbistan Belediyespor’u konuk edecek.

Bölgesel Amatör Liginin son haftasında önemli bir maç 44 Malatyaspor’u bekliyor. Ovacık Bld.Ulaşspor’dan sonra küme düşecek son takımı belirleyecek olan maçta 44 Malatyaspor ile Elbistan Belediyespor kozlarını paylaşacak. Küme düşmeye aday üç takımdan ikisinin mücadelesi adeta nefes kesecek. Temsilcimiz 44 Malatyaspor’a üç ve bir puan yeterli gelecek. Öte yandan ligin ilk yarısında takımlar 2-2’lik skorla sahadan 1’er puanla ayrılmıştı. Zorlu karşılaşmada Pazar günü 15.00’da başlayacak. Yeşiltepe İlçe Stadyumunda oynanacak olan müsabakayı Sinan Dereci, Furkan Kaya ve Murat Demir üçlüsü yönetecek.

İç sahada inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan 44 Malatyaspor, zorlu bir müsabakaya çıkacak. İç sahada 11 resmi müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İç sahada rakip kaleye 9 gol bırakan sarı kırmızılılar, kalesinde ise 10 gol gördü. İç sahada 14 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılar, ligde 23 puanla 10’ncu sırada yer alıyor. Teknik direktör Muharrem Zeyno’nun bu maçta en büyük kozu ise Yusuf Kaygusuz ve Hamdi Mısırlıgil olacak.

Dış sahada 6 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Elbistan Belediyespor ise inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyuyor. Dış sahada 11 resmi müsabakaya çıkan Elbistan Belediyespor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Dış sahada 9 puan toplayan Elbistan Bld.Spor, 22 puanla ligin 12’nci sırasında yer alıyor. Dış sahada rakip ağlara 12 gol bırakan Elbistan Belediyespor, kalesinde ise 34 gol gördü. Elbistan Belediyespor, bu maçta üç puanla ayrılamazsa ligden düşecek son takım olacak.

Küme düşmeye aday son takım Islahiyespor ise sahasında Elazığ Yolspor’u konuk edecek. O zorlu maçta yarın saat: 15.00’de başlayacak. Islahiyespor, rakibini mağlup etmesi durumunda 44 Malatyaspor – Elbistan Belediyespor’un maçının sonucunu beklemeden ligde kalacak. Islahiyespor, sahadan bir puanla veya puansız ayrılması durumunda ise 44 Malatyaspor – Elbistan Belediyespor maçının sonucunu bekleyecek.

Zorlu maçta mutlak hedefini puan ve puanlar üzerine yapan Teknik direktör Muharrem Zeyno, “Kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacağız. Tabi şimdi oturup süreç buralara nasıl geldi bunu değerlendirecek vaktimiz yok. Sahamızda oynamamız ve beraberliğin bize yarıyor olması avantaj görülebilir. Ancak biz galibiyet için çıkacağız. Oyuncularımız bugüne kadar birçok özveride bulunarak geldi. Şimdi emeklerinin karşılıklarını alacak bir maç daha oynayacaklar. Tüm çocuklarımıza güveniyorum. Malatya futbolunun gelişimi adına çıkıp gerekli sonucu alacağız. Spor camiasını bu karşılaşmada yanımızda görmek istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi