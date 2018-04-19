5 FETÖ Davasında Daha Karar
Malatya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü davalarını karar duruşmalarında tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme heyeti 1 sanık hakkında ise beraat kararı verdi.
Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki FETÖ/PDY davalarını karar duruşmalarında “Silahlı Örgütüne Üye Olmak” suçundan eski öğretmen olan Filiz B.’ye 7 yıl 6 ay, Turgut Y.’ye 6 yıl 3 ay, Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanan Metin K. adlı sanığa 2 yıl 6 ay , “Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek” suçundan ise eski öğretmen olan Mehmet B.’ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme Heyeti, eski öğretmen olan Hülya Ç. hakkında ise beraat kararı verdi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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