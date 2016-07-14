5. Kattan Düşen Çocuk Öldü

Malatya’da, apartmanın beşinci katında bulunan evlerinin balkonundan oynarken aşağı düşen 13 aylık çocuk öldü.

Yeşilyurt İlçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Oturdukları apartmanın 5. katında bulunan evlerinin balkonunda oynamakta olan 13 aylık Hatice Berkin Özdemir adlı çocuk, bilinmeyen bir sebepten dolayı dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ambulansla ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan 13 aylık Hatice Berkin Özdemir, burada ilk müdahalesi sonrasında Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com