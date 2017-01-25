5 Öğretmene FETÖ/PDY’den Tutuklama

Malatya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli iken daha önce ihraç edilen 1’i bayan 5 öğretmen tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince 17 Ocak 2017 tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ihraç edilen öğretmenlere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 8’i bayan olmak üzere toplam 20 öğretmen gözaltın alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Malatya Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol kararı ile serbest bırakılması, 17’si ise tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Savcılığı’nca Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 1’i bayan 5 öğretmen hakkında tutuklama kararı verirken, 15 öğretmeni ise adli kontrol ile serbest bıraktı.

Tutuklanan öğretmenlerden 1’i bayan olmak üzere 3 öğretmenin örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ”ByLock”u kullandığı belirtildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com