8.1 Milyon TL’lik Destek

Darende Belediyesi’nin hazırlattırdığı ruhsatlı hayvan pazarı projesi ve kırsal mahallelerdeki sulama projelerine, Kalkınma Bakanlığı’nın Erzurum’daki DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca 8 milyon 141 bin lira finansman desteği sağlandı.

Finansman protokol imza törenine katılan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Erzurum’dan 8 milyonluk bir destekle Darende’ye dönmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir’in makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Eser, “Belediye Başkanı olduğumuz günden beri Darende’ye güzel bir hayvan pazarı ve mezbahane kazandırma hedeflediğimiz projeler arasında yer almıştır. Kısa süre önce Başbakan Yardımcısı olan eski Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz beyefendi bu konuda bize önemli derecede destek olmuştur. Bu çalışmalarımızı sürdürürken Erzurum’da bulunan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımız Adnan Bey ve çalışma arkadaşlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum, kendilerinden Allah razı olsun” dedi.

Başkan Eser, Hayvan Pazarı Projesi’nin yanı sıra Darende’de ayrıca Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hazırlattıkları Ilıca, Şendere, Mollauşağı, Gökçeören, Irmaklı, Hisarkale, Balaban, Akova, Kölükler mahallelerindeki sulama projelerine de DAP’tan çok büyük bir destek sağlandığını belirtti. Hazırlattıkları projelerin gerçekleşmesinde her geçen gün yeni bir gelişme kaydettiklerini söyleyen Eser, “Erzurum’dan 8 milyon liralık bir yatırım bütçesiyle Darende’ye dönüyor olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeler memleketimize büyük bir katkı sağlayacaktır, özellikle Darende’de uygulayacağımız hayvan pazarı ve mezbahane ilçemiz için çok önemli bir kazanım olacaktır. Yine sulama projelerimiz kırsaldaki mahallelerimiz için çok önemli. Bu yatırım Darende’nin kalkınmasında önemli bir adım olacaktır. Bu desteğin sağlanmasında emeği ve gayreti olan, tüm yöneticilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. İnşallah farklı projelerimiz için yine böyle finansman desteği sağlanacağına ve gerekli desteği alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir de, “Darende Belediye Başkanımıza özellikle bu ruhsatlı hayvan pazarı projesindeki gayretkar girişiminden dolayı teşekkür ediyorum. En son dahil olmakla beraber ilk projeyi yapmasını dört gözle bekliyor, kendisine ve Darende’ye şimdiden hayırlı olsun diyor, başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Demir, bölgede öncelikli sektör olması nedeniyle özellikle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin üretmiş oldukları hayvanların değerinde satılmasını sağlama adına bölgesel düzeyde ruhsatlı hayvan pazarı kurulmasının idarelerinin öncelikli müdahale alanlarından birisi olduğunu dile getirdi.

Bölgede hayvancılık olmasına rağmen sorumluluk alanlarındaki illerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu yönetmeliğe uygun ruhsatlı hayvan pazarının sadece Malatya’da olduğunu kaydeden Demir, “Temennimiz bunların sayısını bu seneden başlayacağımız 15 proje ile bölgede ruhsatlı hayvan pazarlarının oluşturulmasıdır. Hayvan pazarları arasında bir network kurarak hangi hayvan pazarında fiyatların nasıl oluştuğuna dair anında bütün çiftçilerimizin bilgilendirilmesini amaçlayarak onların ürünlerinin değerinde satılmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Bir sonraki adımda da kurulmuş olan ruhsatlı hayvan pazarlarının yanına da birer kesimhane ile bu projelerin desteklenmesini planladıklarının müjdesini veren Demir konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Ruhsatlı kesimhanelerle birlikte bölgenin canlı hayvan sevkiyatını en aza indirerek batı illerimize karkas et ticaretinin yaygınlaştırılmasını hedefleyerek bu şekilde yeni bir sektörün oluşmasına da olanak tanıyacağız.”

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca Darende’ye sağlanan 8,1 milyon liralık ödeneğin 1,7 milyon lirasının Hayvan Pazarı Projesi’ne, kalan kısmın sulama projelerine finansman olarak gönderileceği bildirildi. Bu arada aynı destekleme kapsamında Darende’yle birlikte Malatya’ya toplamda 23 milyon liralık proje finansmanı sağlandığı öğrenildi.