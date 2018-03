“8 Haftada En Yüksek Puanı Toplamak İstiyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ertaç Özbir, takım olarak ligde kalan sekiz karşılaşmaya odaklandıklarını ifade ederek, “Sezon başı hedefimiz ligde kalmaktı. Şuanda da hedefimiz aynı. Ligde kalırken de ne kadar çok puan alırsak kardır. Kalan son 8 hafta var. Ne kadar fazla puan alabilirsek o kadar iyidir” dedi.

Süper Ligin yayıncı kuruşu beIN Sports’ta yayınlanan VIP’e konuk olan başarılı eldiven, futbola başlamasından gelecek hedeflerine önemli açıklamalarda bulundu.

Özbir, bir arkadaşıyla birlikte futbola başladığını belirterek, “Futbola ortaokulda başladım. Arkadaşımla birlikte Esnafspor’a yazıldık. Oradan şartları daha iyi olan Sincan Belediyespor’da futbolcu olarak başladım, sonrasında hayat beni kaleciliğe yönlendirdi. B Genç Takımı’nda kaleciliğe başladım. Sonrasında Şekerspor’a transfer oldum. Şekerspor’da iyi bir sezon geçirdim. Sonrasında Kasımpaşa’ya transfer oldum. Oradan da Yeni Malatyaspor’a geldim” dedi.

“TAKIMDA GÜZEL GÜNLER GEÇİRİYORUM”

Evkur Yeni Malatyaspor’da her anlamda güzel günler geçirdiğini anlatan Özbir, “Yeni Malatyaspor’a üç sene önce geldim. Takım o zaman TFF 1. Lig’deydi. Bu sene Süper Lig’de devam ediyoruz. Yeni Malatyaspor’da güzel günler geçiriyorum. Yeni Malatyaspor bana önemli şeyler kattı” diye konuştu.

Özbir, Kasımpaşa’da yakaladığı forma şansını en iyi şekilde değerlendirdiğini ve ardından Yeni Malatyaspor’a transfer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Kasımpaşa’ye transfer olduğumda üçüncü kaleci konumundaydım. Kasımpaşa’ya transfer edildiğimde benden çok şeyler beklediler. O dönem bir sakatlık yaşadım, uzun süre bu sakatlıktan kurtulamadım. Sakatlıktan kurtulduktan sonra Isaksson’dan çok iyi şeyler öğrendim. Ona da teşekkür ediyorum. Isaksson’dan forma şansı geldi, üç sene bu şansı bekledim. Onu da güzel bir şekilde değerlendirip, sonrasında da Yeni Malatyaspor’a transfer oldum. Aynı şekilde devam etmeye çalışıyorum.”

“TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ TAKIMA İYİ ANLAMDA YANSIDI”

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezon başında yaşanan teknik direktör değişikliğiyle ilgili de değerlendirmede bulunan başarılı eldiven, “Teknik direktör değişikliği iyi anlamda yansıdı. İlk başladığımızda sezonun ilk maçlarında takımda öz güven eksikliği, tutukluk vardı. Erol hoca geldiğinde bazı şeyler oturdu, takıma hava kattı. Bu durum puanlara da yansıdı. İyi bir konumdayız fakat sezon sonuna kadar ciddiyeti bozmadan alabileceğimiz en üst puanları alıp ligde kalmayı hedefliyoruz. Şuanda onu başarmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özbir, teknik direktör Erol Bulut’un iyi bir enerjisinin olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erol hoca genç ve dinamik birisi. Geldikten sonra bize hem saha içinde hem de saha dışında önemli şeyler kattı. Takıma yansıttığı hem futbol anlamında hem de ciddiyet anlamında önemli katkılar sağladı. Erol hocanın iyi bir enerjisi var. Kendi isteklerini bize iletti, bizde onları yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu zamana kadar da başarılı olduk, buna da devam edeceğiz.”

“TÜRKİYE’DE ÇOK DEĞERLİ KALECİLER VAR”

Türk kalecilerin önümüzdeki dönemlerde Avrupa’da önemli takımların kalelerini koruyabileceklerine inandığını dile getiren Özbir, “Türk kalecileri bu kapasiteye sahip. Ligimizde önemli kaleciler var. Çok çalışırsak, Avrupa futboluna adapte olabilirsek gidebiliriz. Türkiye ligi de yavaş yavaş kendini gösteren bir lig. Kendimizi daha fazla geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Kalecilerin performansı gelen futbolcularla beraber onlardan bir şeyler öğrenerek daha da arttı.Umut ediyorum ki bundan sonraki süreçlerde Avrupa’ya Türkiye’den birçok kaleci gidecektir” şeklinde konuştu.

Başarılı eldiven, Türkiye’de önemli kaleciler olduğunu belirterek, “Türkiye’de çok değerli kaleciler var. Muslera, Volkan, Fabricio bunların başında gelir. Genç arkadaşlarım var benim gibi onlarda iyi kaleciler” dedi.

Genç eldiven, Türkiye’de futbol kalitesinin arttığını kaydederek, “Türkiye’de kalite arttı. Gelen futbolcular ve kendini yetiştiren futbolcular olsun futbol kalitesi biraz daha arttı. İnsanlar kendilerini aşmak istiyor. Bundan dolayı da kalite yavaş yavaş artıyor. Kalecilerin de farklı kültür ve oyun stillerini görmelerinden dolayı ayak ve elleri gelişiyor” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TAKIMIN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ”

Özbir, takımın defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ile birlikte milli takıma davet edilmemesine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milli Takıma çağrılmayı her Türk futbolcu ister. Bende çok isterdim. Önümüzde daha uzun yıllar var. İllaki birileri seçilip birileri seçilmeyecektir. Bugün seçilmemiş olabiliriz. Seçilmemekten dolayı sorun yaratmam, o kutsal formayı giyebilmek adına daha fazla çalışmaya devam edeceğim. Milli Takım adına ne kadar bir şeyler yapabilirsem mutlu olurum. O formayı bir gün giymeyi umut ediyorum. Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, özel maçlar ayırt etmeksizin elimden geleni yaparım. Kamuoyunda beklenti vardı. Sadık ile aramızda konuşuyorduk. ‘Seçilirsek güzel olur. Belki oynarız, iyi şeyler yaparız, tekrardan seçiliriz ve kupalara katılırız’ dedik. Bunlar bizim için güzel hayaller. Şuan olmadı belki bir sonraki seçimlerde olur. Biz her zaman çalışmaya devam edip, milli takımın bir parçası olmak istiyoruz.”

“KALAN SEKİZ HAFTADA EN YÜKSEK PUANI TOPLAMAK İSTİYORUZ”

Ligde kalan sekiz haftalık süreçte en yüksek puanı toplamak istediklerini dile getiren başarılı eldiven, “Sezon başı hedefimiz ligde kalmaktı. Şuanda da hedefimiz aynı. Ligde kalırken de ne kadar çok puan alırsak kardır. Kalan son 8 hafta var. Ne kadar fazla puan alabilirsek o kadar iyidir. Sezon başında bize ‘Şuandaki konumda olmak ister misiniz?’ diye sorsalardı kimsenin karşı çıkacağını sanmıyorum. Şuanda bu konuma geldik, devam edeceğiz” dedi.

Özbir, hedef ne olursa olsun ona göre mücadele edeceklerini kaydederek, şunları söyledi: “Kulüp başkanı Adil Gevrek ile çok fazla görüşmem olmaz. Futbolcu başkan ilişkisi vardır. Maçlardan önce tokalaşırız bize başarı dileğinde bulunur. Gelecek sezon hedefleri ne olur bilmiyorum. Bunlar sezon sonunda konuşulur. Başkan kendisi hedefi açıklar bizde hedefe göre hareket ederiz. Futbolcu arkadaşlarımızla her zaman ligi yüksek bir yerde bitirmek. Hedef ne olursa olsun en yüksek seviyede bitirmek isteriz” diye konuştu.

“BİR TANE YENİ MALATYASPOR VAR, BİZE HER ZAMAN DESTEK OLSUNLAR”

Özbir, sezonu en iyi şekilde bitirmek istediklerini, bu noktada da her zaman taraftarlarına ihtiyaçlarının olduğunu ifade ederek, “Yeni stadımızda iyi bir hava yakaladık. İçeride iyi maçlar çıkarttık. Genel itibariyle güzel bir sezon geçiriyoruz. Yeni statla birlikte şehrimize gelen takımlar Malatya’da güzel bir stat gördüler. Eski stadımıza gelen takımlar o statta pek oynamak istemiyorlardı. Şuanda güzel bir stada sahibiz. Ligin seyirci ortalamasını yakalayan bir takımız. İnşallah taraftarlarımız her zaman arkamızda olurlar. Onlara bu süreçte çok ihtiyacımız var, onları çok seviyoruz. Onlar bizim ekstra gücümüz. Onlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Onlarsız biz futbol oynayamayız. Sonuçta futbol taraftarlar güzel. Biz hiçbir zaman onları yalnız bırakmak istemiyoruz, onlarda bizi yalnız bırakmasınlar. Sezonu en güzel şekilde güle oynaya bitirelim. Bazen dargınlık, küskünlük oluyor ama onları bir kenara bırakmalıyız. Şuan kalan maçlarımıza odaklanmalıyız. Bir tane Yeni Malatyaspor var. Her zaman bize destek olsunlar” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi