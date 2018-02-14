Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

ABD İstihbarat Raporu: “YPG, PKK’nın Kolu”

ABD İstihbarat Raporu: “YPG, PKK’nın Kolu”
  • 15.02.2018
  • 0

ABD kongresine sunulan istihbarat raporunda, “YPG’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu” ifade edildi.
ABD Ulusal İstihbarat Başkanı Daniel R. Coats tarafından 13 Şubat’da kongreye sunulan ‘ABD istihbarat topluluğu dünya tehdit analiz raporu’nun ‘Ortadoğu ve Avrupa’ başlığında, Suriye’de İran ve Rusya’nın askeri üs kurma planları olduğu, bu iki ülkenin Suriye’de bulunan petrol ve doğalgaz kaynaklarını kontrol altına almaya çalıştığı iddiası yer aldı.

Raporda, terör örgütü YPG’nin, “PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu” belirtildi ve örgütün “otonom bir bölge arayışında olduğu” ifade edildi. Raporda, Türkiye’nin böyle bir otonom bölge kurma çabasına karşı çıkacağının da altı çizildi. Türkiye’nin ABD ile DEAŞ’a karşı işbirliğinin devam edeceğinin öngörüldüğü raporda, terör örgütü PKK ile savaşın Türkiye’nin önceliği olduğu kaydedildi.

Washington, iha

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."