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“ABD Suriye’de Tek Taraflı Adımlar Atıyor”

“ABD Suriye’de Tek Taraflı Adımlar Atıyor”
  • 14.02.2018
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’deki adımlarının “tehlikeli” olduğunu ifade ederek ABD’nin uzlaşmaya yönelik davranmadığını “tek taraflı adımlar” atmaya çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova’da Belçikalı mevkidaşı Didier Reynders’le düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Suriye krizine yaklaşımını değerlendirdi.

Lavrov, “Rusya, ABD’nin uzun süredir Suriye’de kalma niyetini göz ardı etmiyor” dedi. Amerikalıların Suriye’de yalnızca askeri konuları çözmek için değil herkes için kabul edilebilir bir güç değişikliğiyle noktalanacak istikrarlı bir siyasi süreç oluşana kadar kalmak istediğini ifade eden Lavrov, “Bu, rejim değişikliği demektir” dedi.

Lavrov, Washington’un Suriye’de Fırat Nehri’nin doğu kıyısında devlet benzeri yapılar kurmayı amaçladığını, ABD’nin bu adımlarının “tehlikeli” olduğunu söyledi. Lavrov, ABD’nin uzlaşmaya yönelik davranmadığını “tek taraflı adımlar” atmaya çalıştığını dile getirdi.

ABD’nin Suriye’deki eylemlerine ilişkin, “Bu giderek, Suriye toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik bir hal alıyor” ifadelerini kullanan Lavrov, “Endişelenmeyin, Suriye’nin toprak bütünlüğüne destek veriyoruz” diye konuştu.

Moskova, iha

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