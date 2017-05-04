Adana D.Spor- EYMS Maçı Hakemi
Evkur Yeni Malatyaspor’un 8 Mayıs Pazartesi akşamı Adana Demirspor’la deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı, Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Serkan Tokat yönetecek.
Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada Serkan Tokat’a İstanbul Bölgesi Süper Lig yardımcı hakemlerinden Yusuf Bozdoğan, Kayseri Bölgesi Süper Lig yardımcı hakemlerinden Mustafa Savranlar ile 4. hakem olarak İzmir Bölgesi B Klasman hakemlerinden Yiğit Arslan eşlik edecekler.
Yeni Malatya Gazetesi
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