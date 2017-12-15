“Aday Olmak İsteyen Olur”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Türk Başkonsolosluğunun Doğu Kudüs’e taşınması fikrini desteklediklerini söyledi.

CHP’li Veli Ağbaba, Malatya’da göreve yeni seçilen Battalgazi İlçe Başkanı Bahattin Öner’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbaba, Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olması kararını CHP olarak desteklediklerini belirterek “Genel Başkanımız bir çağrı yaptı, ‘derhal başkonsolosluğunuzu Doğu Kudüs’e taşıyarak bir büyükelçilik açın’ diye, biz de bunu desteklediğimizi söylemek istiyorum” dedi.

CHP İl Başkanı Enver Kiraz’ın yeniden il başkanlığına aday olmayacağını açıklamasını da değerlendiren Ağbaba, “Bizim partimizin bu konudaki uygulaması bellidir. Aday olmak isteyen olur olmak istemeyen de aday olmaz. Aday olma koşullları da bellidir. Partinin ilçe örgütleri var üyeleri var, onlar kimi işaret ederse o olur. Tüm ilçelerde kongrelerimizi tamamladık. Birçok ilçelerde yeni arkadaşlarımız göreve geldi. Ben bu arkadaşlarımızı bu konuda gerekeni yapacağına inanıyorum. Partimizin, bu konuda sıkıntı çıkmadan bir kriz çıkmadan bunu çok rahat atlatacağına hiç kuşkum yok” diye konuştu.

Battalgazi İlçe Başkanlığında da değişikliğe gidildiğini aktaran Ağbaba, “Umarım yeni bir kadro, heyecanlı bir kadro ile Battalgazi’de partimiz hak ettiği yere gelir. Battalgazi’nin gelişmesine katkımız olur” dedi.

iha