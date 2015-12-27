Adıyaman Köyü Malatya’ya..

İl Genel Meclisi(İGM)’nin Perşembe günkü toplantısında gündemdeki konuların görüşülmesine devam edildi.

İGM’nin toplantısı Naci Şavata başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen konulardan biri Adıyaman ili Çelikhan ilçesine bağlı Çampınar Köyü’nün Malatya’ya bağlanmasıydı. İl İdare Kurulu’nun talebiyle gündeme alınan konuda, Çampınar Köyü’nün Yeşilyurt’a bağlanması teklifi kabul edildi.

7’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’na 2 adet sondaj kuyusu, 2.Ordu Karargahı Destek Komutanlığı’na bir adet sondaj kuyusu ve Orman İşletme Şefliği’ne bir adet sondaj kuyusunun il Özel İdaresi imkanlarıyla açılması tekliflerinin görüşüldüğü toplantıda bu tekliflerde kabul edildi.

Komisyona görüşülmek üzere havale edilen, Arguvan İlçesi Çobandere Köyü’ne içmesuyu tesisi yapılması teklifinin yanı sıra Arguvan ilçesi Bozburun Köyü’nün eski adıyla Parçikan olarak değiştirilmesi teklifi de kabul edildi.