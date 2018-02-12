Adıyaman’a 1 Maç Ceza!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup takımlarından Adıyaman 1954 Spor’a, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile oynadıkları karşılaşmada ‘takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni’ ile 700 TL, ‘çıkan saha olayları nedeni’ ile bir maç seyircisiz oynama cezası ile 5 bin TL para cezası verildi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) BAL Ligi 2. Grup’ta Adıyaman Atatürk Stadı’nda oynanan Adıyaman 1954 Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili kararını açıkladı.

AFDK, Adıyaman 1954 Spor’a, ‘çıkan saha olayları nedeni’ ile bir maç seyircisiz oynama ve 5 bin TL para cezası verdi. Ayrıca Adıyaman ekibine ‘takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni’ ile 700 TL para cezası verildi.

Adıyaman 1954 Spor’un sporcusu Luka Guguchia’ya ‘topsuz alanda rakibe kuraldışı harekette bulunması nedeni’ ile 3 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un sporcusu Yusuf Çelik’e ise ‘müsabaka görevlisine saldırıda bulunması nedeni’ ile 5 resmi müsabakadan men cezası verildi.

AFDK, Adıyaman 1954 Spor’un masörü Halil Leblebici’ye ‘sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni’ ile 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

AFDK’ya sevk edilen Adıyaman 1954 Spor’un sporcusu Mehmet Ali Yakışık’a ise ‘hakkında ceza tayinine yer olmadığına’ karar verildi.

AFDK’nın kararları şöyle:

“Adıyaman 1954 Spor Klb. hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile 700 TL Para Cezası, çıkan saha olayları nedeni ile 1 maç seyircisiz oynama cezası ile 5000 TL Para Cezası verilmesine karar verilmiştir. Luka GUGUCHİA (Adıyaman 1954 Spor Klb. Fut.) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında topsuz alanda rakibe kuraldışı harekette bulunması nedeni ile 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.02.2018 Tedbirli) karar verilmiştir. Mehmet Ali YAKIŞIK (Adıyaman 1954 Spor Klb. Fut.) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Halil LEBLEBİCİ (Adıyaman 1954 Spor Klb. Masör) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeni ile 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine (05.02.2018 Tedbirli) karar verilmiştir. Yusuf ÇELİK (Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Klb. Fut.) hakkında; 04.02.2018 tarihinde oynanan Adıyaman 1954 Spor- Malatya Yeşilyurt Bld. Spor Spor Toto BAL müsabakasında müsabaka görevlisine saldırıda bulunması nedeni ile 5 resmi müsabakadan men cezası verilmesine (05.02.2018 Tedbirli) karar verilmiştir.”

Yeni Malatya Gazetesi