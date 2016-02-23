Adları ‘Malatya Yeşil Çağala’ Oldu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü sporcuları ligin 2. yarısına hazırlanıyor.

Daha önce Malatya Kent Konseyi Engelliler Spor Kulübü olarak faaliyet gösteren Basketbol Takımı, isim değişikliğine giderek Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü olarak yoluna devam ediyor. Garanti Tekerlekli Sandalye Bölgesel Lig C Grubu’nda yer alan Malatya Yeşil Çağala Engelliler Spor Kulübü, 6 Mart 2016 tarihinde Niğde Bedensel Engelliler Basketbol Takımı ile karşılaşacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz, takımın ikinci yarıya haftada iki antrenmanla hazırlandığını söyledi.

Tekerlekli Sandalyeli sporcu Abdullah Akgün, “Antrenmanlarımız çok sıkı ve disiplinli geçiyor. Ara dönemde birlik ve beraberliği tam anlamı ile sağladığımızı düşünüyorum. 2. yarı ilk maçımız Niğde Tekerlekli Basketbol Takımı maçını kazanarak çıkışa geçeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Milli Takım Sporcusu Ramazan Cuğlan ise “İkinci yarı, bizim için bambaşka bir dönem olacak. Gerçek gücümüzü rakiplerimize göstereceğiz” diyerek daha iyi mücadele edeceklerini belirtti.

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