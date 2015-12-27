Afganistan’dan Kardeş Şehir

Malatya Belediye Meclisi, kısa adı BİLSAM olan Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ile işbirliği yapmak üzere protokol imzaladığı Yaz Akademisi Projesi’ne taahhüt ettiği 70 bin TL’nin BİLSAM’ın hesabına geçirilmesine karar verdi.

Belediye Meclisi, Haziran ayı toplantısını Başkan Yardımcısı Hasan Atay başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Meclis toplantısı, gündem dışı verilen tekliflerin gündeme alınması konusu görüşüldükten sonra, gündemdeki maddelerin görüşülmesiyle devam etti.

Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği’nin kabul edildiği meclis toplantısında, Afganistan’ın Semengan Şehri ile kardeş kent ilişkisi kurulması da kabul edildi. Toplantıda, şehiriçi minibüs hatları ile ilgili Trafik İhtisas Komisyonu raporu kabul edilirken; rapor doğrultusunda 27 hatta 36 güzergah yeniden belirlendi.

Toplu taşım araçlarının güzergahlarının güncellenmesi maddesi görüşülürken söz alan bağımsız üye Mehmet Moran “ Malatya- İstanbul arası uçak fiyatı 70 lira, ama Havaalanından Malatya’ya ulaşım 10 lira. Otobüs güzergahlarının Havaalanına kadar uzatılması için gerekli çalışmaların yapılması gerekir” diyerek talepte bulundu.

İnşaat ruhsat harçları ile ilgili madde de komisyondan geldiği şekliyle oylanarak kabul edildi. Kentin muhtelif yerlerinde bulunan 62 adet parka isim verilmesi konusu da, kentte belirlenecek bir parka şehitlerin isimlerinin tek tek yazılarak Şehitler Parkı olarak isim verilmesi oylanarak kabul edildi.

Mecliste ayrıca Malatya Belediyesi ve BİLSAM arasında ortaklaşa uygulanması için protokol imzalanan Yaz Akademisi Projesi’ne Malatya Belediyesi’nin ödemeyi taahhüt ettiği 70 bin TL’nin BİLSAM’ın hesabına aktarılması da kabul edildi.

İmar maddeleri

Gündemin imar maddeleri ise şöyle;

Konak mahallesinde bulunan ve mevcut imar planında ayrık nizam 2 kat ve bitişik nizam 3 kat konut alanı olan ada’nın zemin+ticari ve konut alanına dönüştürülmesi, imar planı uygulaması sonucu ortaya çıkan sorunların giderilmesi için Tecde Mahallesi 516-1410-1411-1412-1413 ve 1456 no’lu adalarda imar planı değişikliği yapılması, İmar planında blok nizam 8 kat ve konut alanı olan Uçbağlar Mahallesi (Fatih Lisesi karşısı) 4017 ada 1 no’lu parselin blok nizam 12 kata çıkarılması maddeleri komisyon görüşleri doğrultusunda kabul edildi.

Horata Vadisi projesi

Gündem dışı verilen ve gündeme alınması kabul edilen Horata Vadisi Rekreasyon alanı maddesi görüşülmesi sırasında Bağımsız üye Moran ile CHP’li Ağdaş ve AKP’li üyeler arasında ciddi tartışmalar yaşandı. Madde görüşülmesi sırasında söz alan Moran, ziyaretçi bölümünde oturan Horata Vadisi sakinlerine sık sık dönerek “Bu proje birçok vatandaşımızın mağduriyetine neden olmaktadır. Belediyenin görevi bir tek vatandaşın dahi mağdur etmemektir” demesi üzerine Başkanvekili Atay, Moran’ı “ Meclise konuşun lütfen” diyerek uyardı ve “Belediye meclisi olarak vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için uğraşıyoruz. Bu projede vatandaşların mağduriyetinin önlenilmesi projesidir” diyerek projeyi savundu.

CHP’li üye Ağdaş “ Bu tür projelerle Malatya’mızın imajı yükselir” diyerek projeye destek verdiklerini belirtti. Horata Vadisi ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun verdiği Rekreasyon Alanı onayından sonra Belediye Meclisi bölgedeki imar planı uygulamasını da oylayarak kabul etti.