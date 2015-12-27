Ağaçlar Naklediliyor

Çevreyolu üzerinde Turgut Temelli ve Adliye kavşaklarını kapsayan araç alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle, bölgedeki ağaçlar başka yerlere nakledilmeye başlandı.

Konuya ilişkin olarak Belediye’den şu açıklama yapıldı:

“Çevre yolu üzerine yapılacak olan araç alt geçitleri ile ilgili deplase çalışmaları Malatya Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülürken, alt geçit inşaat alanı içerisinde kalan orta refüjlerdeki ağaçlar başka yerlere naklediliyor.

Konuyla ilgili olarak Belediye Basın Yayın Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, çevre yoluna yapılacak olan yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki alt geçitlerin inşaat alanında kalan orta refüjlerdeki ağaçları kurtarmak için Malatya Belediyesi harekete geçti.

Yapılan girişimler neticesinde Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğünden temin edilen ağaç sökme ve nakletme makinesi ile orta refüjdeki ağaçlar toprağıyla birlikte alınarak çeşitli yerlere nakledilmeye başlandı.

Açıklamada, inşaat alanında kalan orta refüjde 5 ila 25 yaş arasında toplam 246 ağacın bulunduğu, bu ağaçların ise çam türü, bodur, yapraklı ve ibreli ağaçlar olduğu kaydedildi.

Orta refüjden sökülen ağaçların bir kısmının yeni Belediye binası etrafına, bir kısmının Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığına, geri kalanının da şehrin muhtelif yerlerindeki park ve koruluklara nakledilmeye başlandığı belirtildi.”