Ağaçlara Sağlık, Güvenlik ve Form Budaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, budama mevsimi ile birlikte ağaçlarda sağlık, güvenlik ve form budama çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, kent merkezinde bulunan ve Büyükşehir sorumluluk alanında yer alan ağaçların sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve kış aylarında olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için budama çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ağaçların daha estetik bir görünüme kavuşması, kışın özellikle yaşanan rüzgâr ve kar yağışlarından olumsuz etkilenmemesi, ayrıca daha sağlıklı gelişmesi amacıyla başlatılan normal ve form budama çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiği bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ağaç budama çalışmaları kapsamında 2017 yılı içerisinde 4 bin 650 adet ağaç ve çalı grubunda budama çalışması yapıldığı ve çalışmaların halen devam ettiği ifade edildi.

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