Ağbaba Şenliği
Malatyanın Arapgir ilçesine bağlı Yazılı Köyü’nde geleneksel hale getirilen Ağbaba Şenliği’nin bu yıl 7’ncisi yapıldı.
7. Ağbaba Şenliğine, Arapgir Kaymakamı Engin Aksakal, Arapgir Belediye Başkanı Halit Konukçu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selahattin Kınık, ilçe ve çevre köylerden yoğun katılım oldu. Arapgir Kaymakamı Engin Aksakal, bu tür şenliklerin insanları birbirine bağladığını, bütünleştirdiğini ve ülke insanını birlik ve beraberliğe kavuşturduğunu söyledi.
Şenlikler kapsamında düzenlene konserlerde Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Cemal Öztaş ve Fatma Şahin sahne aldı. Şenliğe katılanlara lokma dağıtıldı.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."