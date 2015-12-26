Malatyanın Arapgir ilçesine bağlı Yazılı Köyü’nde geleneksel hale getirilen Ağbaba Şenliği’nin bu yıl 7’ncisi yapıldı.

7. Ağbaba Şenliğine, Arapgir Kaymakamı Engin Aksakal, Arapgir Belediye Başkanı Halit Konukçu, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Selahattin Kınık, ilçe ve çevre köylerden yoğun katılım oldu. Arapgir Kaymakamı Engin Aksakal, bu tür şenliklerin insanları birbirine bağladığını, bütünleştirdiğini ve ülke insanını birlik ve beraberliğe kavuşturduğunu söyledi.

Şenlikler kapsamında düzenlene konserlerde Tolga Sağ, Muharrem Temiz, Cemal Öztaş ve Fatma Şahin sahne aldı. Şenliğe katılanlara lokma dağıtıldı.