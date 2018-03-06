İnönü Üniversitesi Aikido Topluluğu tarafından, Aikido sporunun tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtıma Aikido eğitmeni Oğuz Özhan ile Araştırma Görevlisi Haluk Ateş katıldı.

İnönü Üniversitesi Aikido Topluluğu tarafından üniversitenin spor salonunda gerçekleştirilen Aikido sporunun tanıtımında, sporla ilgili temel bilgiler uygulamalı olarak anlatıldı. Kadın ve erkek sporcuların katıldığı eğitimle ilgili bilgi veren Araştırma Görevlisi Haluk Ateş “Aikido sporun felsefesidir. Anlam olarak baktığımızda ‘ai’ iyi ‘ki’ enerji dönüşümü, ‘do’ ise ahlak felsefesi demek. Uzakdoğu sporlarında ‘do’ yol anlamına geliyor. Bedensel enerjinin dönüşümü, karşı kişinin enerjisini geri kendisine yansıtmak; bu da uzun bir yol gerektiriyor yaklaşık olarak iki yıl çalışmak zorundasınız” dedi.

Aikidonun hemen hemen her kesime hitap ettiğini ifade eden Ateş “Aikido sporunun yaklaşık olarak yaş aralığı 7 ile 70 yaş aralığıdır. Genç yaşlı hiç fark etmiyor. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Bu spor gücü kuvveti ne olursa olsun tamamıyla bütün kesime hitap ediyor. Teknik üzerine kurulu; karşıdaki kişi ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir önem arz etmiyor. Kişinin dengesini bozarak ya da karşı kişinin enerjisini kullanarak bizim uyguladığımız bazı teknikler söz konusu. Bu teknikler sonucu kişi enerjisini alıp mutlaka kendisine yansıtıyoruz” dedi.

Aikido sonucunda cesaretin ve özgüvenin tavan yaptığını belirten Ateş, bu sporda disiplin ve saygının ön planda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Aikido yaklaşık olarak elli ülkede yapılıyor. Türkiye’de 1980’lerden sonra bu spor ilgi başladı ve 2010’lardan sonra çok daha yaygın olmaya başladı. Son bir yıl içerisinde ise üniversitemizin Savunma Topluluğu bünyesinde Aikido Topluluğu kuruldu. Eğitimlerimize iki aydır devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimizin bu sporu yapmasını ısrarla talep ediyorum.”

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