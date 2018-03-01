Ailecek Şaşkınız

Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır…

Yönetmen: Selçuk Aydemir

Oyuncular:

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2017 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma

Senaryo: Selçuk Aydemir

Yapımcı Firma: TR 40 33 Productions

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

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