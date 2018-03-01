Ailecek Şaşkınız
Babasının şirketinin başına geçerek CEO’luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat’ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan’dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif’e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat’ı bir hayli zorlayacaktır…
Yönetmen: Selçuk Aydemir
Oyuncular:
Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu
Tür: Komedi
Yapım Yılı: 2017 (108 dk)
Vizyon Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma
Senaryo: Selçuk Aydemir
Yapımcı Firma: TR 40 33 Productions
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dil: Türkçe
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