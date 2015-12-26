Akın Ödülünü Aldı

Şehir ve Başkan Dergisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılı Belediye Başkanları ödülleri, düzenlenen tören ile dağıtıldı. Törende 2 bin 37 gazetecinin oyları ile seçilen 38 belediye başkanı ödüllerini aldı. Akın’ın daha sonra katıldığı bir TV programında Malatya’yı anlattığı bildirildi.

ÖDÜL TÖRENİ..

Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini alan belediye başkanları, gerçekleştirdikleri projeleri anlatma fırsatı buldu. Ödül töreni öncesi belediyeler kurdukları standlarda illerini, ilçelerini ve beldelerini tanıttı. Törende açılış konuşmasını yapan Şehir ve Başkan Dergisi imtiyaz sahibi Atilla Sertel, bundan 8 yıl önce gazetecilerin biraraya gelerek, büyük mücadele sonucu dergiyi kurduklarını belirterek, derginin, belediye başkanlarının da bağrına basmasıyla bugünlere kadar geldiğini söyledi. Yapılan oylamada 2 bin 37 gazetecinin oyları ile seçilen 38 belediye başkanlarının isimleri ise şöyle;

Yılın Büyükşehir Belediye Başkanları; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet şahin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz.

Yılın İl Belediye Başkanları; Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin, Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün, Amasya Belediye Başkanı İsmet Özarslan, Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun.

Yılın İlçe Belediye Başkanları; İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Hatay İskenderun Belediye Başkanı Mete Aslan, İzmir Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, İzmir Çeşme Belediye Başkanı Faik Tütüncüoğlu.

Yılın Belde Belediye Başkanları; Samsun Merkez Gazi Belediye Başkanı Süleyman Kaldırım, Muğla Bodrum Turgutreis Belediye Başkanı Ali Server Yazgan, Hatay Dörtyol Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, İzmir Çeşme Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç.

Proje ve Yatırım Dalında Yılın Belediye Başkanları; İzmir Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy, Muğla Milas Ören Belediye Başkanı Kazım Turan, İzmir Karaburun Belediye Başkanı Hamza Serdar Yasa.

Kent Yenileme Dalında Yılın Belediye Başkanları; Yalova Belediye Başkanı Barbaros H. Binicioğlu, Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İzmir Menderes Gümüldür Belediye Başkanı Bülent Rüzgar.

Kent Dokusunu Koruma Dalında Yılın Belediye Başkanları; Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, İzmir Ödemiş Birgi Belediye Başkanı Muhittin Cumhur Şener.

Turizme Katkı Dalı’nda Yılın Belediye Başkanları; İzmir Menderes Özdere Belediye Başkanı Haldun Ertok, Muğla Fethiye Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci.

Çevre Düzenleme ve Yeşil Alana Katkı Dalında Yılın Belediye Başkanları; Malatya Belediye Başkanı H. Cemal Akın, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Vehbi Orakçı.

Sosyal ve Kültürel Hizmetler Dalında Yılın Belediye Başkanları; İstanbul Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur.

Çevre Koruma Dalında Yılın Belediye Başkanı; İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Dalı’nda Yılın Belediye Başkanı; Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey.

Kentsel Dönüşüm Dalı’nda Yılın Belediye Başkanları; Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Ahmet Duyar, Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin.

Kültür Sanat Faaliyetleri Dalı’nda Yılın Belediye Başkanı; İzmir Konak Belediye Başkanı Ali Muzaffer Tunçağ.

Altyapı ve Arıtma Dalı’nda Yılın Belediye Başkanları; Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı Altan Ersin, Muğla Bodrum Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun.

Jüri Özel Ödülü; Eski İstanbul Belediye Başkanı Ahmet İsvan, Soyer Kültür ve Sanat Fabrikası İcra Kurulu Başkanı Mehmet Refik Soyer.

TV PROGRAMINA KATILDI..

Öte yandan Belediye Başkanı Akın’ın İzmir’de yayın yapan Yeni Asır TV’ye konuk olarak Malatya’yı anlattığı bildirildi.

Belediye Basın Bürosu’nun konuya ilişkin bülteni şöyle:

“Şehir ve Başkan Dergisi tarafından Türkiye Genelinde Düzenlenen Kent Ödülleri yarışmasında, 2037 gazetecinin oyuyla Çevre Düzenleme ve Yeşil Alana Katkı dalında Yılın Belediye Başkanı Ödülüne layık görülen Belediye Başkanı H. Cemal Akın, İzmirde yayın yapan ve uydu aracılığıyla Türkiyenin her yerinde izlenen Yeni Asır TVnin Gün Ortası haberlerine konuk oldu.

8 Eylül Cumartesi günü saat 13.00de Yeni Asır TVde Malatyanın tarihi, sosyal, kültürel yapısı, kayısı ile belediye hizmetlerini anlatan, Belediye Başkanı H. Cemal Akın, İzmir ile Malatyanın bir birine uzak kentler olmasına rağmen, aralarındaki kardeşlik bağının çok güçlü olduğunu söyledi.

Başkan Akın, Malatyanın Dünya kuru kayısı pazarının % 85ini karşıladığını, Malatyanın Dünya kayısı başkenti olduğunu belirterek, Kayısının Dünya pazarına sunulmasında İzmirli ihracatçıların büyük gayretleri oldu. Bundan dolayı da Malatyalı hemşerilerimin, İzmire karşı kalbi bir şükran duygusu bulunmaktadır dedi.

Dünyanın ilk şehrinin Malatyada kurulduğunu, Malatya topraklarında yetişen Siyaset ve Devlet adamlarının Cumhuriyetin kurulmasında ve Türkiyenin büyük devletler sıralamasına girmesine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Akın, İsmet İnönü, Atatürk ile birlikte Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasında çok büyük emekler sarf etmiştir. Turgut Özal ise ülkemizin Dünyaya açılmasını sağlayarak, geleceğimize yön vermiştir dedi.

Malatyanın Doğu ve Güneydoğu Anadolunun incisi olduğunu söyleyen Başkan Akın, Çevre Düzenleme ve Yeşil Alana Katkı ödülünün alınmasında Sümerpark projesi ile Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arazisinin Malatyaya yeşil alan olarak kazandırılmasının etkili olduğunu ifade etti. Başkan Akın, 120 dönüm alan üzerinde planladığımız ve tamamlandığında Türkiyeye örnek olacak Sümerpark Projesin de çalışmalar devam ediyor. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü arazisinin de yeşil alan olarak Malatyaya kazandırdık. Bunun yanında Şeker Fabrikasının kullanılmayan arazilerini de Malatyaya yeşil alan olarak kazandırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor dedi.

Belediye Başkanı H. Cemal Akın, programın sonlarında, belediye hizmetleri ile Malatyanın tarihi ve kültür yapısı hakkında bilgiler de verdi.”