AKP Arguvan Kadın Kolları’nda Şimşek Yeniden

Adalet ve Kalkınma Partisi Arguvan İlçe Kadın Kolları Kongresi’nde mevcut başkan Fatma Şimşek güven tazeledi.

İlçedeki bir kafede düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin gönderdiği mesajlar okundu.

Kongrede, görev süresi tamamlanan yönetimin ibrasının ardından Fatma Şimşek başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

278 delegenin oyunu alan Şimşek, tekrar ilçe başkanlığına seçildi.

Düzenlenen kongreye, Arguvan İlçe Başkanı Kudret Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan partinin il yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

AA