AKP ‘Cinsel İstismar Düzenlemesi’ Teklifini Çekti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM’de komisyona çekilen ‘cinsel istismar düzenlemesi’ ile ilgili olarak, ‘Bu konu artık kapanmıştır’ dedi.

TBMM’DE YAŞANANLAR..

TBMM Genel Kurulu’nda Ceza Muhakemeleri Kanunu geçici madde tartışması yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Erkan Akçay, maddelerin oylandığını belirterek, kanun tasarısının tümünün oylanması aşamasına geldiğini ifade etti. Akçay, “Bunun için yapabileceğimiz yöntem iç tüzüğün 89. maddesini atıf yapmaktır. Bir Genel Kurul kararının iç tüzüğün 89. maddesini gözden geçirme veya değiştirme imkanı olmadığını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Akçay maddenin geri çekilmesinin doğru yöntem olacağını belirtti.

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ise, Ceza Muhakemeleri Kanun Tasarısı’nın bir bütün olarak eler alınması gerektiğini söyleyerek, “Geçici maddenin geri çekilmesiyle sorun ortadan kalkmıyor. Aynı zamanda tasarının 13. maddesinde ciddi bir sıkıntı söz konusu. Kadın örgütlerinin, bizlerin ifade ettiği gibi bu yasa maddesi de af kapsamı içerisinde ele alınarak, değerlendirilmek zorunda. O yüzden bu sorunu gidermek sadece verilen, eklenen bir maddeyle çözülebilecek bir sorun değil” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Levent Gök, af niteliğinde olan bir önergenin Meclis üye tam sayısının beşte 3 çoğunlukla geçmesine dair pek çok Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatarak, “Herkesin hatırlayacağı gibi kamuoyunda ‘Rahşan affı’ olarak bilenen o af yasası da şartlı salıverme ve bazı cezaların ertelenmesine dair kanun başlığını taşımaktadır. Anayasa Mahkemesi, zamanın Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in açmış olduğu dava üzerine verdiği kararda ismi öyle de olsa içerilen hükümlerin bir af niteliğini taşıdığını ifade etmiş. Anayasa Mahkemesi beşte 3 nitelikli çoğunluk aranmadığından dolayı yasayı iptal etmiştir. Şimdi, burada esas sıkıntı şudur: Bu önerge, geçici 1’inci maddedeki önerge tam anlamıyla ‘Rahşan affı’nın da ötesine geçen bir af niteliğindedir çünkü kamu davasının düşmesinden bahsediliyor. Bu, tam bir genel affın sonucudur. İnfaz durduruluyor, erteleniyor ve bu tablo içerisinde Anayasa Mahkemesi’nin -beşte 3 çoğunluk aranmaksızın bu yasa eğer çekilmesiydi- bunu iptal edeceğinden hiçbir şüphem yoktu” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, “Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ‘438 sayılı (Ceza Muhakemeleri Kanun Tasarısı) geçici birinci maddesinin iç tüzüğün 88. maddesi uyarınca komisyona geri verilmesini talep ediyorum’. Bu talep iç tüzüğün 88. maddesi, burada zikredilen hukuki çerçeve içerisinde son derece uygun bir taleptir” dedi.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi’nin uygulamasının 184 sayısının aranması şeklinde olduğunu hatırlatan Bostancı, “Bunu bir tür af niteliği taşıdığı ve bu çerçevede 330 gerektirdiği değerlendirmelerini uygun bulmuyoruz. Daha önce de Meclis’te çeşitli kereler iktidarla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’na ve Ceza Hukuku’na ilişkin değiştirmeler yapmışlar ve bunlarda herhangi bir şekilde 330 aranmamıştır” ifadelerini kullandı.

Bu arada, daha sonra bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kamuoyundaki tepkiler üzerine komisyona geri çekilen ‘cinsel istismar düzenlemesi’ hakkında, “Eğer ileride siyasi partiler bu konuda geniş bir konsensüs sağlarlarsa yeniden gündeme gelebilir ama onun dışında bu konu artık kapanmıştır.” dedi.

AKP’DEN AÇIKLAMA..

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, “48 maddelik tasarının tamamı çekildi. Bununla ilgili çalışmayı komisyonumuz yapacak ve tekrar revize ederek genel kurula gönderecektir” dedi.

AKP Grup Başkanvekili Turan, TBMM’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cinsel istismar tasarısı ile ilgili değerlendirmede bulunan Turan, “Gündemde olan ve çok iyi niyetle hazırlanmış olan, toplumun talepleri doğrultusunda düzenlenmiş olan malum yasa, toplumdan gelen bazı teklifler, değerlendirmeler, muhalefetin talepleri göz önünde bulundurularak az önce komisyona çekilmiş oldu. Komisyonumuz bugün veya yarın toplanarak CMK kanunundaki düzenlemeleri içeren 48 maddelik tasarıyı, cinsel istismar diye ifade edilen, biz çocuklar ve kadınlar için önemli olduğunu düşündüğümüz bu yasanın ayrılarak görüşülüp Genel Kurula inmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Muhalefetten gelen tepkilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Turan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Şimdiye kadar ilk defa genel kuruldan bir kanun teklifi çekiliyor değildir. Aslında muhalefet kendi kimliğini ortaya koymuş oluyor. Düne kadar bu kanunu çekin diyen muhalefet bugün çekemezsiniz demeye başladı. Bu akla ziyan bir yaklaşımdır. Daha önceki uygulamalarda olduğu gibi genel kurulumuza bu konuda ilgili komisyon ve bakanlığın dilekçesi verildi. Komisyon başkanımızın talebi doğrultusunda da divan da okunarak artık bu işlem geride kalmış oldu. Çekilir mi çekilmez mi tartışması geride kaldı ve CMK kanunundaki 48 maddelik düzenleme şuan itibaren çekilmiş ve komisyona havale edilmiş durumdadır. Tasarının tamamı çekildi. Bununla ilgili çalışmayı komisyonumuz yapacak ve tekrar revize ederek genel kurula gönderecektir.”

Toplumda küçük yaştaki çocukların, kadınların eşlerinin cezaevinde olmasından dolayı ortada bir mağduriyetin söz konusu olduğunu ve bunun için gelen talepler üzerine böyle bir düzenlemenin yapıldığına dikkat çeken Turan, “Gelen tepkiler, teklifler, değerlendirmeler bizi bu teklifi komisyona çekmeye zorunlu kıldı. Bundan sonra, kendisinin mağdur olduğunu iddia eden, eşini sevdiği halde erken evlendiği için eşine 10-15 sene cezaevine konmasından dolayı mağduriyeti olduğu kişilerin muhalefet partilerine teklif yapmasından başka alternatif kalmadı. Biz istedik ancak derdimizi iyi anlatamadık. Mağdur olduğunu iddia eden ailelerin, muhalefet partilerine taleplerini iletmede fayda var. Eğer muhalefet bu konuda adım atar, bizim niyetimizi sorgulamaz ve makul olan teklifi verirse baş tacı geleni yaparız. Hiç hak etmediğimiz ithamlarla, suçlamalarla karşı karşıya kaldık. Bir derdimiz vardı. Yaşı büyümüş, çoluk çocuk sahibi olmuş, düğün dernek yapmış, resmi olarak da evlenmiş olmasına rağmen evliliği eski yıllarda olduğu için ceza alan insanların dışarıda olan ailelerinin mağdur olmaması için iyi niyetli bir adım attık. Fakat öyle bir ithamlarla karşılaştık ki, aklımıza gelmeyen suçlamalarla karşılaştık. Eğer muhalefet bu konuda aklıselime gelir ve meseleye soğuk akılla yaklaşırsa bu konu bir daha değerlendirilir” diye konuştu.

iha- hurriyet.com.tr