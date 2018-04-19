AKP’de Erken Seçim Toplantısı

Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin toplantı düzenledi.

Kahtalı, parti binasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, partisinin il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Seçim sürecinde parti teşkilatın tüm kademeleriyle el ele vererek çalışacaklarını anlatan Kahtalı, “2023 hedeflerine ulaşılması için çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi bu seçimde anlatacağız. 2001 yılında partimiz kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımız birçok yatırımı Türkiye’ye kazandırdı. Ekonomide ve terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Seçimin kısa süre içerisinde yapılmasının ülkeyi daha güçlü kılacağını aktaran Çakır, “Seçimden sonra hem hızlı ekonomik büyüme yakalanacak hem siyasi istikrara yakalanacak hem de cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’nin eli daha da güçlenecek. ” diye konuştu.

AA