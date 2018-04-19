AKP’de Erken Seçim Toplantısı
Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin toplantı düzenledi.
Kahtalı, parti binasında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, partisinin il yönetim kurulu üyeleri ile ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından yaptığı konuşmada, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Seçim sürecinde parti teşkilatın tüm kademeleriyle el ele vererek çalışacaklarını anlatan Kahtalı, “2023 hedeflerine ulaşılması için çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi bu seçimde anlatacağız. 2001 yılında partimiz kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımız birçok yatırımı Türkiye’ye kazandırdı. Ekonomide ve terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da mücadelemiz devam edecek.” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise seçimlerin ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Seçimin kısa süre içerisinde yapılmasının ülkeyi daha güçlü kılacağını aktaran Çakır, “Seçimden sonra hem hızlı ekonomik büyüme yakalanacak hem siyasi istikrara yakalanacak hem de cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye’nin eli daha da güçlenecek. ” diye konuştu.
AA
Çok farklı bir seçim olacak.
25 Haziran sabahı Malatya çok farklı görünecek.
Malatya’nın rantını yiyen vakıf ve dernekler suspus olacak.
Halk özellikle vekillerin listesini 4 gözle bekliyor.
Artık 5 vekilin garantisi yoktur.
Çantada keklik yoktur.
Bu halk 5 vekil verdi, 2 tanesi hiç görünmedi.
1 tanesi dernek ve vakıflardan çıkmadı.
1 tanesi 19 yıl sonra memlekete bakan olarak geldi, ortada Malatya’ya iş ve istihdam olarak gelen proje yok. Sürekli “Kayısının sahibi kim diye” sordu, oysa kayısının siyasi sahibi ta kendisiydi, ama farkında değildi.
1 tanede genel başkan yardımcısı oldu, ortada başlayıp biten bir proje getirilemedi.
Bu memleketin suçu neydi?
Hepinizin vebali var.
Bizimde verilen desteklerden dolayı vebalimiz var.
Ama artık o vebalin yükü çok ağırlaştı, bilmem farkındamısınız?
Seçim e en hazır parti AKP Malatya da yüzde 70 hatta yüzde 80 alır olağanüstü hal de var seçim herşeye açık iki ay kala seçim yapılması kadar saçma bir durum olmaz