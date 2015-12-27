AKP’de Kim Atanacak?

Mustafa Şahinin istifası ile boşalan Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya İl Başkanlığına atanacak isim konusunda parti içinde temayül yoklaması yapıldığı ve yoklamada iki ismin öne çıktığı, bunlardan Avukat Özcan Çetinin atanma olasılığının daha ağırlıklı olduğu belirtiliyor.

AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı, Bölge Koordinatörü ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Malatya İl Koordinatörü ve Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlunun kontrolünde dün AKP Malatya İl Örgütünde yapılan toplantılar dizisinde örgütün seçime hazırlanması, geçtiğimiz günlerde yapılan AKP Genişletilmiş Malatya İl Divan toplantısında kadın kollarının yaptığı çıkıştan kaynaklanan sorunların giderilmesinin yanı sıra il başkanlığına atanacak isim konusunda geniş değerlendirmelerde bulunuldu.

AKP Malatya İl Örgütü yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde teşkilatları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildiği belirtilen temayül yoklamasında AKP Malatya İl Başkanlığı için mevcut il yönetim kurulunda görev yapan Avukat Özcan Çetin ile Avukat Bülent Tüfenkçinin adının öne çıktığı ifade ediliyor.

Toplantılar dizisi halinde yapılan temayül yoklamasında Avukat Özcan Çetinin AKPnin kuruluşundan itibaren çeşitli kademelerde yöneticilik yapması, seçim işlerini koordine etmesi nedeniyle biraz daha öne çıktığı belirtilirken, Avukat Bülent Tüfenkçinin başkanvekili olarak görevde bulunması nedeniyle adının gündemde olduğu kaydediliyor.

AKP Teşkilat Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Malatya İl Koordinatörü ve Gaziantep Milletvekili Halil Mazıcıoğlunun Malatya İl Başkanlığı için Avukat Özcan Çetin ve Bülent Tüfenkçi ile de ayrı ayrı görüştüğü, konuyla ilgili raporu genel merkeze sunduğu öğrenildi. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre genel merkez teşkilat başkanlığının sözkonusu raporu görüştükten sonra önümüzdeki hafta içinde atamayı yapacağı belirtiliyor.

Genel merkezin Özcan Çetin ya da Bülent Tüfenkçi isimlerinden birini tercih etmemesi durumunda yönetim dışından bir ismin de il başkanlığı görevine atanabileceği, bu takdirde yönetim kurulunun da yeniden oluşturulacağı kaydedilirken, bunun zayıf bir olasılık olduğu ifade ediliyor.