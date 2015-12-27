AKP’de Toplu İstifa…
Darende ilçesine bağlı Aşağıulupınar Beldesi’nin AKP Belde Teşkilat Başkanı Tacettin Gökduman ile 15 yönetici ile 70 civarında parti üyesinin istifa ettiği iddia edildi.
İstifalara gerekçe olarak Aşağıulupınar’dan meclis üyesi gösterilmediği ileri sürüldü.
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