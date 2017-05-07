Ali Kara İçin Mevlid Okutuldu
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya’nın Akçadağ ilçesinde ‘Mürşid-i Kamil Ali Kara’ için okutulan mevlit programına katıldı.
Malatya’nın Akçadağ ilçesi Aşağı Örükçü Mahallesi’nde türbesi bulunan Kadiri Tarikatı şeyhlerinden ‘Mürşid-i Kamil Ali Kara Efendi’nin 46. ölüm yıldönümü nedeniyle Mevlit-i Şerif okutuldu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan dualar ve ilahilerle devam etti. Kılınan öğle namazının ardından misafirlere yemek ikram edildi.
Binlerce kişinin katıldığı mevlit programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP Malatya 22. ve 23. Dönem Milletvekili Fuat Ölmeztoprak, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ve ilçe belediye başkanları katıldı.
iha- AA