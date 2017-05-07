Ali Kara İçin Mevlid Okutuldu

Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir’i ziyaret eden İzollu ve Çevre Köyleri Kalkındırma ve Dayanışma Derneği Başkanı Naci Özhan, yeni kurulan İzollu Derneği’ne sitem etti. Başkan Akdemir de ayrımcılığı tasvip etmediklerini...