Alican Milli Takım Kampında

Malatya Büyükşehir Belediyespor’un yıldız masa tenisi sporcusu Alican Şeker, Antalya’da gerçekleştirilen milli takım kamp çalışmalarında bulunuyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun (TMTF) 2017 faaliyet programında yer alan Genç ve Yıldız Erkek Milli takım kampı Antalya’da devam ediyor. Milli takım kampında, ilk kez seminer uygulaması yapılarak sporculara, beslenme ve fizyoterapi uzmanlarınca bilgiler veriliyor.

15 – 19 Şubat tarihleri arasında Fransa´da yapılacak olan Masa Tenisi Yıldızlar ve Gençler Fransa Açık Masa Tenisi Turnuvasına hazırlanan Masa Tenisi Genç ve Yıldız Erkek Milli takımı, hazırlıklarına Antalya Kampı ile devam ediyor. Teknik ve taktik üzerine antrenmanların yapıldığı milli takım kampında Ali Korkmaz (Çorum), Burçin Aygün (Zonguldak), Ömer Koca (İstanbul), Tuncay Bozkurt (Adana) antrenör olarak görev yapıyor.

Genç erkeklerde Sporcular; Umut Emre Başsan, Tugay Şirzat, Bilal Selim Tok (Yalova Belediyesi), Zihni Batuhan Şahin (Çukurova Üniversitesi), Alican Şeker (Malatya B.Ş. Belediyesi), Saadettin Gencer, (B.Ş.B. Ankaraspor), Mücahit Koyuncu (İstanbul B.Ş.Belediyesi), Furkan Uslu (Zonguldak Özel İdare Yolspor), Semih Yergin (Çerkezköy Belediyesi), Yıldız Erkekler; İbrahim Atuğ, Bilal Işık (Fenerbahçe), Yücel Ocak, Ekin Bahtiyar Toprak (Yalova Belediyesi), Taha Ağbaba, Kaan Dönmez (Yalova Gençlik), Şükrü Can Yılmaz, Özgür Yılmaz (Zonguldak Özel İdare Yolspor), Sercan Erdem (İstanbul DSİ), Eren Cıbıl (Amasya Çalık YEDAŞ), Ulaş Akdağ (Etimesgut Belediyesi). Kampta ayrıca Ali Afşin Gül, Onur Oktav, Özgün Öztürk ve Kürşat Çağlayan da partner oyuncu olarak destek veriyor.

Fransa Açık turnuvası öncesi Genç ve Yıldız Erkek Milli takımlarının kampını değerlendiren Yıldız Erkek Milli takım antrenörü Ali Korkmaz ‘’ Kamp, sabah antrenmanlarında çok top çalışmaları ile öğlen antrenmanlarında ise teknik-taktik çalışmaları ile devam ediyor. Akşamları otelde beslenme, zihnimizdeki engellilerden kurtulma yolları ve genel antrenman bilgisi, spor psikolojisi konulu seminerler yapılarak yoğun ve kapsamlı bir şekilde kampımız devam ediyor’’ dedi. Sabahları servis ve çok top çalışmaları yaptıklarını söyleyen Yıldız Milli Takım antrenörü Burçin Aygün ‘’Teknik-taktik çalışma ve sonrası kondisyon yüklemeleri yapılıyor. Seminer uygulaması ise sporcularımız için son derece faydalı oluyor’’ dedi

Yeni Malatya Gazetesi