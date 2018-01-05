Alo 182’den 2 Hafta Sonraya Randevu!

Basın mensupları ile birlikte ALO 182 Randevu hattını arayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz 14 gün sonraya randevu alabildi.Başkan Kiraz, “AKP’nin sağlıkta devrim dediği işte bu. 2 hafta sonraya randevu alınıyor, Bir buçuk ay sonra tomografi çekiliyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz AKP Milletvekillerinin 2017 yılı Malatya’daki hizmet açıklamalarını değerlendirdi. Sağlık konusunda Malatya’da yaşanan sıkıntıları dile getiren Kiraz,: “ 2017 yılından 2018 yılına girdiğimizde AKP’nin Malatya milletvekilleri sıraya girdiler ve Malatya’ya yaptıklarını, yapılan yatırımları anlatıyorlar. Sağlıkta da özel bir değerlendirme yapılıyor. Sağlıkta AKP uzun süredir bir devrim yaptığını ifade ediyor. Biz de şunu soruyoruz AKP’nin sağlıktaki devrimi “Malatya’ya bir türlü neden uğramıyor? AKP Milletvekilleri art arda temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze aynı şeyleri koyuyor ama bir de vatandaşta kafa karışıklığına sebebiyet veriyorlar. Rakamlarla ifadelerde bulunuyorlar kimse bir şey anlamıyor. Laf kalabalığı yapıyorlar. Ama onlar milyon, milyarlardan bahsederek vatandaşın hiç konuşamayacağı rakamlar ile bir kafa karışıklığı yaratmaya çalışıyorlar.”dedi.

GELİN HASTANELERE GİDELİM YÜZDE 96 MEMMUNİYETİ ÖLÇELİM

Kiraz, “En son birkaç gün önce Malatya Milletvekili Öznur Hanım bir hastane ziyareti sonrasında bir açıklama yapıyor. Diyor ki ‘Malatya’da sağlıkta memnuniyet oranı yüzde 96.’ Her hastaneye gittiğinde oranı artıyor. Tabii kendi memnuniyetinden mi bahsediyor vatandaşın memnuniyetinden mi bahsediyor onu biz şaşkınlıkla izliyoruz. Bu rakama nasıl ulaştığını da kimlerle görüşerek böyle bir sonuca vardığını da öncelikle merak ediyoruz ve öğrenmek istiyoruz. AKP’nin o milletvekilinden ve diğer milletvekillerine hodri meydan diyorum bu konuda elimizde bir belge yok. Bizim çalıştığımız bir rapor yoktur ama halk var bunun en bariz göstergesi onlar. Dolayısıyla gelsinler birlikte Malatya’ya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ve Turgut Özal Tıp Merkezi’ne gidelim. 10 tane hastaya, hasta yakınına birlikte soralım. Bu memnuniyeti birlikte ölçelim diyoruz. İkincisi Sayın vekilim belki yorulacaksa da kendi eczanesi var eczanesinde oturalım gelen hasta veya yakından bu memnuniyet anketini birlikte yapalım.Buyrun gelin memnuniyeti birlikte ölçelim” dedi.

İKİ HAFTA SONRAYA RANDEVU

Kameralar önünde 182 MHRS’yi arayan Kiraz, “Bu açıdan gerçeği birlikte görmek için bir işlem yapacağız. Merkezi Hekim Randevu Sistemi var vatandaşlarımız oraya telefon açıyorlar ya da internetten girip oradan randevu alabiliyorlar. Biz de dâhiliye bölümünden Dr. Yusuf Aydın diye bir doktora randevu alıyor alacağız. 182 arıyoruz.” 182 Merkezi Randevu alma sistemini arayan Kiraz yaklaşık 2 dakika bekletildikten sonra operatöre bağlandı. Burada Dâhiliye doktorundan randevu almak isteyen Kiraz en yakın randevu tarihi olarak 19 Ocak Cuma günü cevabını verdiler, herhangi bir doktordan randevu almak istediğinde ise en yakın tarih olarak 17 Ocak Çarşamba gününe randevu alınabileceğini öğrendi. Bu durumla ilgili açıklama yapan Kiraz şunları dile getirdi: “Bir dâhiliye hastası doktor tercihi olursa en az iki hafta sonraya randevu alabiliyor. Bu durum sadece dâhiliyede değil. Kardiyolojide yine aynı. Bir kalp hastası aradığında iki hafta sonra ancak muayene olacak. Ruh sağlığında muayene olmak isteyen kişi bunda da iki haftadan aşağı randevu alamıyor. İşte sağlıkta devrim az önce izlediğiniz telefon görüşmesinde yaptığım kayıtlarda olan görüşmede sağlıkta devrim adı bu. İki hafta boyunca kalp hastasını bekletmek sağlıkta devrim Malatya’da. İki hafta boyunca ağır bir dâhiliye hastasını muayene sırası bekletmek sağlıkta devrim Malatya’da.”

300 BİN NÜFUSLU İLÇEDE HASTANE YOK

Kiraz: “Burası bir büyük şehir ama bir tek hastanesi var. AKP’ye en çok oy veren bir büyükşehirde sadece bir hastane var. Komşu ilimiz Elâzığ’da sayın bakalım kaç hastane var. Burada iki tane hastaneyi kapattılar, bir tane tek hastane gerçekleştirdiler. Bu mağduriyet şehrin 300 bin nüfuslu birçok ilden büyük Battalgazi ilçesinde bir devlet hastanesi yok. Komşu illerde kaç hastane var buna bakmalarını rica ediyorum. Sadece randevu için değil diyelim ki hasta doktora gitti muayene oldu bir ultrason çekinecek ultrason çekebilmesi için en az bir ay süre veriliyor. Sağlıkta devrim bu mu? Emar ve tomografi çektik sonuçları en erken 1,5 ay sonra çıkıyor. Bu süre içerisinde bizim kaybettiğimiz sağlığımız. Bir insan için en önemli unsur olan sağlığımızı bu süre içinde kaybediyoruz. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımlarda yer yok hastalar özel hastanelere ya da başka hastaneler yönlendiriliyor. Orada fark ücretleri altından vatandaş kalkamıyor.” şeklinde konuştu.

Kiraz sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

“Bir diğer şey hastane yapıldı yapılalı bina yaptılar ama hizmet noktasında birçok aksaklık devam ediyor. Büyük büyük binalar yapmayla hizmet gelmiyor büyük büyük bina yapmakla çözüm bulunmuyor. O binaların önemli olan büyüklüğü değil içinde vatandaşa verdikleri hizmettir.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi