“Altın Değerinde 3 Puan Aldık”

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un kulüp Asbaşkanı Sait Aybak (sağdaki), Kardemir Karabükspor karşısında altın değerinde bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Teknik heyet ve futbolcuları aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Aybak, “Aslında bu hafta 6 puan aldık. Bütün rakiplerimizin puan kaybına uğradığı haftada, önemli bir galibiyet aldık. Bizim için altın değerinde bir 3 puan oldu” dedi.

Aybak, takım olarak artık üst sıraları düşündüklerini ifade ederek, “Şimdiye kadar ‘kaç puan alırsak ligde kalırız’ hesapları yapıyorduk, şimdi üst sıraların hesabını yapmaya başladık. Allah’a şükürler olsun bundan sonra artık kümede kalma hesapları yapmayız. Artık üst sıralara ilerlemenin hesaplarını yaparız” şeklinde konuştu.

Teknik direktör Erol Bulut ile birlikte takımın farklı bir hüviyete büründüğüne dikkat çeken Aybak, “Hocamız sistemini oturttu. Takımımız iyi mücadele ediyor. Bu skorlara da en iyi şekilde yansıyor. İç saha ve deplasmanda nasıl oynatacağını biliyoruz. Takımımız iyi oynuyor. Özellikle iç sahada büyük takımlara karşı ciddi başarılar elde ettik. 4 büyüklerin korkulu rüyası olduk” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi