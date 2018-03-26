ANALİG Atletizm Grup Şampiyonası Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldız Kız-Erkek Grup Müsabakaları Olimpik Atletizm Pisti’nde yapıldı.

İki gün süren müsabakalarda 9 ilden 220 kadın ve erkek sporcu mücadele etti. Çekişmeli geçen yarışmalar sonunda Genel Klasmanda Malatya Yıldız Kızlarda 50 puanla dördüncü, Yıldız Erkeklerde 71 puanla ikinci olarak 28-29 Nisan tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yıldızlar Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Müsabakalar sonucunda kızlarda Malatya, Bitlis, Van, Ağrı, Elazığ, Bingöl, erkeklerde ise Malatya, Van, Ağrı, Tunceli, Iğdır, Elazığ takımları 27-28 Nisan tarihlerinde Adıyaman’da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılma hakkını elde etmiş oldu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com