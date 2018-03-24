Analig Atletizm Grup Yarışmaları

Malatya Büyükşehir belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından son üç ay içerisinde şehrin muhtelif bölgelerinde yaklaşık 15 bin adet ağaç ve bodur bitki dikimi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın...