Analig Atletizm Grup Yarışmaları
Malatya’da, Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Grup Yarışmaları başladı.
Malatya Olimpik Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen yarışmalarda 9 ilden 220 kadın ve erkek sporcu mücadele ediyor.
İki gün sürecek olan müsabakaların ilk gününde uzun atlama, cirit, gülle atma, yüksek atlama ve koşu yarışmaları yapıldı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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