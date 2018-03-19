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Analig Hentbol’da Malatya Rüzgarı

Analig Hentbol’da Malatya Rüzgarı
  • 20.03.2018
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Hentbol’da Analig Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı. Malatya Hentbol Takımı, hem kızlarda hem de erkeklerde birinciliği elde ederek, yarı finale adını yazdırmasını bildi.

  Hentbol Analig Çeyrek Final Müsabakaları 16-18 Mart tarihlerinde Elazığ’da gerçekleştirildi. 23 ilden yaklaşık 300 sporcunun yarıştığı şampiyona birbirinden çekişmeli maçlar sonunda Malatya Hentbol Takımı hem kızlarda hem de erkeklerde birinci olup, 20 Nisan 2018 tarihinde Rize’de yapılacak olan, ANALİG ( Anadolu Yıldızlar Ligi ) Yarı Final Hentbol müsabakalarına katılma hakkını elde etti.

  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Hentbol’da Analig Çeyrek Final Müsabakaları’nda birincilik elde eden takımların sporcularını tebrik etti.

  Fındıklı, hentbol antrenörleri Murat Erel ve Yeliz Fırat’a teşekkür ederek, ssporculardan başarılı sonuçların devamını beklediklerini söyledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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