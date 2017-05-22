Analige Damgalarını Vurdular

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’nün sporcuları, İzmir’de gerçekleştirilen Analig Jimnastik Türkiye Birinciliği müsabakalarından derecelerle döndü.

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2017 yılı faaliyet programında yer alan Analig Jimnastik Türkiye Birinciliği müsabakaları Bornova Jimnastik Salonunda, 11 ilden yaklaşık 112 sporcu ve antrenörün katılımı ile gerçekleştirildi.

Yarışmalar sonunda Erkekler Kategorisinde Kocaeli Türkiye Birinciliğini elde ederken, İzmir Türkiye İkincisi ve Malatya’da Türkiye Üçüncüsü oldu.

Bayanlar Kategorisinde ise yine Kocaeli Türkiye Şampiyonluğuna ulaşırken, Türkiye İkinciliğini Ankara, Türkiye Üçüncülüğünü de Mersin Elde etti.

Malatya, erkeklerde toplamda 342, 65 puan elde etti.

İL MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİLER

Analig Jimnastik Türkiye Birinciliği müsabakalarına katılan Baran Berat Bingöl, Eren Çetinkaya, Ali Emre Koçyiğit takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Ferdi sıralamada Eren Çetinkaya Türkiye ikincisi, Baran Berat Bingöl Türkiye üçüncüsü oldu.

Ayrıca Okullar arası Artistik Jimnastik Türkiye şampiyonu olan Çağrı Adıyaman, antrenörleri Metehan Karataş ve Mehmet Tercan ile birlikte Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’yı makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Fındıklı, sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, bu tür başarıların devamını beklediklerini kaydetti.

Fındıklı, sporculardan daha büyük başarılar beklediklerini de ifade ederek, “Jimnastik’de yıllarca özenli ve disiplini bir şekilde çalışan antrenörlerimiz ile birlikte sporcularımız göstermiş oldukları çabaların meyvelerini alıyorlar. Analig’de ve okullar arası şampiyonadan dereceler ile dönen sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi