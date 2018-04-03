Malatya‘da Jandarma çeşitli suçlardan aranan 54 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında yapılan yol denetimlerinde aranan 54 kişi yakalandı.

İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerde, bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, 22 bin 270 kişinin Genel Bilgi Tarama sorgusunu yaptı, aranan 54 şahıs yakalandı.

Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda ise 7 bin 449 araç kontrol edildi, trafik kurallarına uymayan 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 109 araç ise trafikten men edildi.

AA