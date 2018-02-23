Arapgir Havza Projesi Başladı

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının tarihi kent bölgelerinin bir bütün halinde korunarak sonraki nesillere aktarılmasını amaçlayan kentsel tasarım projesi Arapgir’de başladı.

Eskişehir Vadisi’nden Kozluk Çayı’na kadar inceleme yaptılar

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan bir heyet, yüz yıllarca çok kültürlülüğü ve farklılıkları aynı coğrafyada barındırma başarısını gösteren, üzerinde barındırdığı kültürel, tarihsel, sanatsal, inançsal ve doğal nitelikteki kültürel miras kapsamındaki eserler ile hakiki anlamda bir açık hava müzesi özelliğini gösteren Arapgir’e gelerek Eskişehir Vadisi´nde, Göz Deresi ile başlayıp Kozluk Çayı´na kadar devam 420 hektarlık alanda inceleme ve değerlendirme çalışması yaptı.

İnceleme ve değerlendirme gezisine Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Kentsel tasarım yapacak firma yetkilileri ile proje danışmanları Sadık Yalsızuçanlar, Timuçin Çevikoğlu ve Döndü Dağhan katıldı.

Projenin koruma bilinci içerisinde sürdürüldüğünü belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,” Eski bir Roma eyalet merkezi, Danişmentler, İlhanlılar, Akkoyunlular gibi medeniyetlerin beylik merkezinden iniyoruz, Serge yerleşkesine kadar olan alan içerisinde odaklanma noktalarını geçerek bu projemizi olgunlaştırarak hayatın içerisine tekrar tarihle birlikte yeni bir yaşam ortaya çıkarmak istiyoruz” dedi. Koruma bilinci içerisinde bu projeyi gerçekleştirdiklerini kaydeden Cömertoğlu, “7 sadrazam, 90 paşayı Osmanlıya kazandırmış ve ilim irfan ile tedrisatla gittiği yerde kendini devlet adamı olarak tanıtmış bir geçmişin bugün anılmaya değer mekânlarını oluşturuyoruz ve tarih bilincini geliştiriyoruz. İnsanların bölgelerimizde dünden bugüne ne geçti yarın ne yakalanacak gibi bir kurgu ile de bu işi tasarlıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aydınlık yarınlar, temsili yüksek bir toplumsal model Eskişehir vadisinden geleceğe doğru akıyor, bunun heyecanını yaşıyorum. Karanlık kanyon gibi, Kayaarası kanyonunda dünya sıralamasında sulu kanyonlar sıralamasına gireceği kamp merkezlerinin oluşacağı, isteyenin istediğini bulacağı, isteyenin istediğini tadacağı gittiği yerde anlatacak ve bir başkasını gönderecek çok şeyin olduğu bir çalışma konusundan bahsediyoruz” diye konuştu

“Arapgir, Doğu Anadolu’da öne çıkan bir merkez”

2013 yılından beri bölgede ciddi yatırımlar gerçekleştirdiklerini kaydeden DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Volkan Güler’de “Söz konusu yatırımlar özellikle Malatya’da kayısı sektörünün yoğun olması dolayısıyla sulama sektörüne oldukça yoğunlaşmıştık. Sulama yatırımlarımız malum imar çalışmalarımızla birlikte devam ediyor ama kalkınma denince tabiki tarihi bağları ile sanatla, kültürle bir model çizmek gerekiyor. Bu anlamda Arapgir ilçemiz, Doğu Anadolu bölgemiz açısından Ahlat gibi Arapgir’de öne çıkan merkezlerimizden bir tanesi. Tarihi birçok şahsiyet var, ilim var irfan var her türlü unsuru barındırıyor. Tarihi kentsel tasarım projemizin projelendirme safahatını yakın bir süre içerisinde tamamlayacağız, nasip olursa bu yıl işin birinci etabını büyükşehir belediyemizle hayata geçirmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit ise Arapgir’de yer alan Eskişehir vadisindeki 420 hektarlık alanda imar çalışmalarından sona geldiklerini belirterek, “DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ihaleye çıkarmış olduğu kentsel tasarım projesiyle birlikte bir bütünlük arz edecek şekilde imar ve tasarım çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda gecesini gündüzüne katarak çalışan belediye başkanımız Cömertoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Malatya’nın önemli vadilerinden Arapgir Eskişehir vadisi, Darende Aşudu vadisi ve merkezde bulunan Beylerderesi vadisiyle birlikte üç çalışmamız var bunların içerisinde en hızlı ilerleyen Eskişehir vadi çalışmasıdır” ifadelerini kullandı

Eskişehir bölgesinin tarihi derinliğine vurgu yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’da muhteşem doğası ve aynı zamanda olağan üstü tarihsel birikimi ile sıra dışı bir kanyon olan Eskişehir vadisinde çok sayıda beylikler ve Osmanlı dönemine tarihlenen eserlerin olduğunu ifade etti.

Bu eserlerin ayağı kaldırılması ve ihya edilmesi noktasında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın çok ciddi bir katkı sağladığını kaydeden İskenderoğlu, “Şuandan alan tasarım projesini çalışıyorlar, alanı bir bütün olarak ele alarak alanda yapılacak her türlü turizm ve imar faaliyetinin planlanmasına yönelik çok geniş çaplı bir çalışma yürütüyorlar bu anlamda. (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı heyetine ile Malatya’nın ve Türkiye’nin hatta dünyanın ilgisini çalışmaları ile bu vadiye çektiği için Belediye başkanımız Haluk Cömertoğlu’na teşekkür ediyorum. Eskişehir vadisi coğrafyasıyla, doğasıyla ve kültürel birikimi ile ülkemiz için ender bulunan bir alan, buranın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması oldukça önemli ve hassas bir konu emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje danışmanları Sadık Yalsızuçanlar, Timuçin Çevikoğlu ve Döndü Dağhan’da Eskişehir vadisinin insanlık tarihi için çok önemli bir miras olmasıyla birlikte projenin Türkiye’nin örnek bir havza projesi olduğunu belirterek Arapgir’in örnek bir merkez olacağına inandıklarını kaydetti.

Tarihi eserleri saymakla bitmez

Arapgir’in tarih ve kültür hazineleri saymakla bitmez. Tarihi camiler, 800 yıllık cem evi, mescidler, kervansaraylar, konaklar, tarihi kiliseler, kadim mezarlıklar, bugün artık çok az örneği kalan geleneksel değirmenler, özgün mimari örneği tarihi köprüler, hamamlar, medreseler, arkeolojik sit alanları, her biri farklı özelliklere sahip kanyonlar, su altı kültür mirası örnekleri, Osmanlı dönemi askeri ve sivil okul binaları, dergâhlar, keşiş konakları, kültürel peyzaj alanları, endüstriyel miras örnekleri…

DAP İdaresi Başkanlığında başlatılan Kentsel Tasarım Projesi’nin Arapgir’in kültürel mirasın korunması, kültürel mirasın kültür ekonomisi yoluyla bulunduğu coğrafyada ekonomik faaliyetlerin önemli bir aktörüne dönüştürülmesi ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi