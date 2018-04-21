Arguvan’da Makamlara Çocuklar Oturdu

Arguvan’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Arguvan Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğu bir süreliğine öğrencilere devredildi.

Kaymakamlık makamını sembolik olarak devralan Atatürk İlkokulu öğrencisi Alperen Potur, ilçedeki sosyal ve kültürel etkinliklere daha çok yer verilmesini istedi.

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç ise, öğrencileri vatanına, milletine ve milli değerlerine sahip birer fert olarak yetiştirdiklerini belirtti.

Daha sonra Emeç, öğrenciye çeşitli hediyeler vererek bayramlarını tebrik etti.

AA