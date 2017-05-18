Arguvan’da Masa Tenisi Müsabakaları
Arguvan Kaymakamlığının ilçede düzenlediği masa tenisi müsabakalarında Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesinden Gökhan Ilgar birinci oldu.
Arguvan Kaymakamlığının kamu kurum ve kuruluşların personeli ile öğrencilere yönelik düzenlediği masa tenisi müsabakaları sonuçlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki müsabakalarda Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden Gökhan Ilgar birinci, Atatürk ilkokulundan Recai Diler ikinci, Cumhuriyet Ortaokulundan Volkan Cezairli ise üçüncü oldu.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri 19 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlikte verilecek.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."