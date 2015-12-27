Malatya Tarım İl Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu düzenlendi.

Kursun açılışına katılan Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, “2010 yılı içerisinde merkez ve ilçelerde toplam 7 kurs düzenledik. Bu kurs 8. arıcılık kursudur. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda bu kursları düzenlemeye devam edeceğiz. Bu kurslardaki amacımız halihazırda arıcılıkla iştigal edenlerin bilinçlendirilmesi, arıcılığa hevesli olanların teşvik ve bilgilendirilmesidir. Bunların neticesinde hem arıcılıkla uğraşanların sayısını artırmak ve bilinçli ve teknik arıcılığı yaygınlaştırmak ve böylece hem üreticimizin gelir seviyesini yükseltmek ve hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz. Sizlerden gelen talebi değerlendirerek bu kursumuzu gece eğitimleri şeklinde düzenledik. Sizlerin yoğun ilgilerinizi görmek bizleri daha azimle çalışmaya şevk etmektedir. Çiftçimizin talebi ve gayreti doğrultusunda ben ve tüm İl Müdürlüğü personelim günün 24 saatinde üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize ilgi ve katılımlarınızdan dolayı teşekkür eder, başarılar dilerim” dedi.

Tarım İl Müdürlüğü uzmanları veteriner hekim Naciye Yılmaz, teknikerler Yusuf Kılıç, Ali Baştuğ ve Yüksel Uzun’un öğretici olarak görev yapacakları kurs, Tarım İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenleniyor. Milli Egemenlik Caddesi’ndeki Tarım İl Müdürlüğü binasında kursa katılan 35 kursiyerin esnaf ve çalışanlardan oluşması nedeniyle kurs 18.00-22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Toplam 60 saat sürecek kursta bilgiler uygulamalı olarak da verilecek. Kurs sonunda

düzenlenecek sınavda başarılı olan kursiyerlere belge verilecek.