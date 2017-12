“Artarak Devamını Arzu Ediyorum”

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, 2017’nin takım adına çok iyi geçtiğini ifade ederek, “2018, Yeni Malatyasporumuzun da yeni yeni başarılar elde edeceği bir yıl olsun istiyorum” dedi.

Takımı 2. Lig’den TFF 1. Lig’e, iki yıllık süreçte de Süper Lig’e çıkarak Gevrek, 2018 yılının camiaya hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gevrek, “Acısıyla, tatlısıyla 365 günü geride bıraktığımız bugün, dönüp baktığımda başta Süper Lig heyecanını ardından güzel bir ilk yarıyı hep birlikte yaşamış, çok kalabalık, coşkulu bir birlik beraberlik görebiliyorum. Her durumda ve her koşulda takımının yanında olan, kazanmak isteyen, her maç takımla birlikte sahada mücadele eden asil taraftarlarımızla geçen bu yılın, yeni yılda da artarak devam etmesini arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlk yarının kendileri adına çok iyi geçtiğini, ikinci yarıda da iyi gidişi sürdürmek istediklerini kaydeden Gevrek, “Başta ülkemizin yaşamış olduğu sıkıntılardan tez zamanda arınıp huzur içerisinde birlik ve beraberlikle yaşayacağı bir yıl temenni ediyorum. 2018 yılının aynı zamanda Yeni Malatyasporumuzun da yeni yeni başarılar elde edeceği bir yıl olsun istiyorum. 2018, tüm insanlığa huzur getirsin” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi