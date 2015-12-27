“Artık Kuşların Sesi Gelsin”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, PKK’ya yapılan silah bırakma çağrısını değerlendirerek, “Artık Güneydoğu’da artık silah sesleri yerine, kuşların sesi gelsin” dedi.

Çözüm sürecinde PKK’ya yapılan silah çağrısını değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “30 yıldan buyana evlatlarımızın ölmesine artık son bulunması gerekir” dedi. Bölgede yaşanan bu süreçte çözüm surecine ekmeğe suya ihtiyaç olduğu gibi bir ihtiyaç duyulduğunu aktaran Çalık, “Biz çözüm sureci için siyaseten sıkıntı yaşayacağımızı bilsek de söylemlerimizden asla taviz vermedik. Bugüne kadar da bu mücadele için geçmiş dönemler de güvenilirlik tedbirler aldık. Türkiye için çok önemli tedbirler aldık, sosyal politikalarımızı, kültürel politikalarımızı, ekonomi politikalarımızı Doğu ve Güneydoğu’ya yönelik politikalarımızı çok ciddi manada arttırdık” şeklinde konuştu.

Artık silahların susma noktasına gelmesinin kendileri için çok önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Çalık, “Silahların artık susması gerekiyor. Artık evlatların ölmemesi gerekiyor. Analarında artık ağlamaması gerekiyor. Bu vesileyle dünkü yapılan açıklama bizim için hasetten çok önemli. İnşallah bu güneşli günlerdeki gibi ülkeme bahar gelecek, ülkemin çiçekleri dağları ovaları çiçeklerle güzelliklerle insanlarımızın bir birini oldurduğu mekanlar değil çiçeklerin güllerin açtığı mekanlar haline gelecek diye umut ediyorum” dedi.

Çözüm sürecinin tamamlanması ile Türkiye’nin önünü hiçbir güç ve kuvvetin tutamayacağını ifade eden Çalık, “Silahların susacak olması, şuan bunun beyanının verilmesi ve inşallah uygulamaya geçildiğinde biz ülkeme baharın geldiğini hissedeceğiz. Güneşin açtığını, çiçeklerin açtığını göreceğiz. Çözüm sürecinin karşısında hiçbir şey duramaz. Çözüm süreci başladığı günden itibaren çok emin adamlarla ilerledi artık silah seslerinin yerini kuş sesleri aslın” şeklinde konuştu.