“Artık Mektepli Oldunuz”

Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi işbirliğinde açılan ‘Muhtarlık Akademisi’nde eğitime katılan ve sınavlarda başarılı olan 504 muhtara düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Muhtarlık Akademisi Sertifika Töreni’ne Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı H.Uğur Polat, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Muhtar Dernek Başkanları ile 500’ün üzerinde muhtar katıldı.

Muhtarlık Akademisi’ni başarıyla bitiren muhtarların kep ve cüppe giydiği tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Akademi’de verilen derslerden kesitlerin yer aldığı sunumun ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Onar: Gücümüze güç, bilgimize bilgi kattı

Törende ilk olarak muhtarlar adına Arapgir Muhtarlar Dernek Başkanı muhtar Turhan Onar bir konuşma yaparak eğitim programının düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine verdiği değerin muhtarları fazlasıyla onure ettiğini kaydeden Onar, özetle; “Bizler bu program sayesinde elde ettiğimiz bilgileri günlük hayatımızdaki birikimlerimizle birleştirdiğimizde farklı düşünceler elde ettiğimizi, vatandaşlarımıza hizmet götürme anlamında çok daha farklı bakış açısıyla düşündüğümüzü gördük.

Almış olduğumuz eğitim, bizim gücümüze güç, bilgimize bilgi katmış ve olaylara daha farklı bakmamızı sağlamıştır.” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay ise yaptığı konuşmada muhtarların milletin kılcal damarları olduğunu belirterek, özetle; “Toplumla devlet arasındaki ilişkiyi doğrudan kuran seçkin liderlerdir. Milletin değerlerini taşıyan toplumun seçilmiş temsilcileridir. Milli iradenin temsilcileridir. Günümüzde; sürekli eğitim, hayat boyu öğrenme, hizmet içi eğitim her alanda çok önemli hale gelmiştir. Üniversitemizin birikimini; bu açıdan şehrimizin ve ülkemizin, insanımızın hizmetine sunmak temel amacımızdır.

Mart ve Nisan aylarında dört haftalık program başarıyla gerçekleştirildi. Bu program çerçevesinde Muhtarlarımıza, alanlarında uzman olan öğretim üyelerimiz tarafından “Beden Dili, İletişim, Devlet Teşkilatı, Resmi Yazışma, İnsan Kaynakları, Temel Hukuk Okuryazarlığı, Uyuşmazlık ve Arabuluculuk, Liderlik ve Girişimcilik” konularında dersler verildi.

Ayrıca “Vatandaşlık bilinci ve Muhtarlar”, “Sağlık Hizmetlerine Ulaşma ve Muhtarlar” ve “Kamu Güvenliği ve Muhtarlar” konularında kapsamlı konferans, panel ve toplantılar düzenlendi. Akademiye devam eden muhtarlarımıza ve bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Eğitime gösterilen yoğun katılımın muhtarların işlerini ne kadar önemsediklerinin bir göstergesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da eğitimin kesinlikle yaşı olmadığını söyledi. İnsanların öğrenmeyi bıraktıkları zaman yaşlanmaya başladıklarını kaydeden Başkan Çakır, özetle şunları söyledi:

“Muhtarlarımız, toplumumuzun önderleridir. Nereye gitsek yapılması gereken işleri ve sorunları muhtarlarımızla birlikte planlıyoruz. Bu süreç içerisinde Malatya’da büyük bir değişim oldu. Kenti yeniden inşa ettik. Kolay kolay kimsenin cesaret edemeyeceği bir altyapı inşaatına giriştik. Sadece merkezde değil, bütün ilçelerimizde de bu çalışmalarımız devam ediyor. Bir kentin altyapısını yenilemeden üst yapısına geçemezsiniz.

Proje, yatırım ve hizmetlerimiz sırasında bize katkı sağlayan muhtar ve hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Biz bu çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Her yere eşit yatırım götürüyoruz. Bir ilçemizden bize 4 yılda yaklaşık 20-25 milyonluk toplamda bir gelir olmuşsa biz o ilçeye en az 60-65 milyon liralık yardım yaptık. Yani gelirinin 2-3 katı kadar yatırım götürdük. Aynı tempoda çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızla birlikte el ele çalışıyoruz. Bütün muhtarlarımıza bu programa katılmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın bu akademide aldıkları konuların hepsi elzem konular. Emeği geçen başta rektör ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Artık mektepli oldunuz

AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise yaptığı konuşmada Muhtarlık Akademisi’nin hayırlı olmasını dileyerek, muhtarların bugüne kadar bir alaylı olarak sahada gördükleri pratikleri işleme koyduklarını ama bundan sonra artık mektepli olduklarını söyledi. Bundan sonra yapılacak çalışmaların akademik bir birikim çerçevesinde yürütüleceğini kaydeden Şahin, “Eskideki muhtarlık işleyişiyle şimdiki muhtarlık işleyişinin ne kadar farklı olduğunun farkındayız. Cumhurbaşkanımız haftalık yaptığı programlara 1 günü mutlaka muhtarlara ayırıyor. Bu durum, devletle milletin bütünleşmesi, devletle milletin barışık olmasının noktasındaki güzelliklerin bir tanesi.

Ayrıca, Üniversiteyle millet arasında bugüne kadar bir köprü oluşmamıştı. Üniversitemizle şehir arasında bir türlü iletişim istenilen ölçüde sağlanamadı. Belki de yapılan bu uygulama, diğer illere rol model olacak bir uygulamayı Türkiye’de ilk olarak tesis ettik. Amacımız daha kaliteli hizmetin vatandaşlara sunulmasıdır. Bu konuda elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Bilgi açısından her konuda muhtarlarımızı arıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sizler sorunları aktarıyorsunuz, bizler de bunları çözmeye çalışıyoruz.” dedi.

Kaban: Muhtarlarımız artık akademili oldu

‘Muhtarlık Akademisi’ eğitimi ile muhtarların artık akademili olduğunu belirten Vali Ali Kaban ise özetle şunları söyledi: Muhtarlarımız artık akademili oldu. Dünyanın iki kutbunun olduğu bir zaman diliminde yönetimler sadece Türkiye’de değil eğer incelikle bakılırsa dünyanın her yerinde demir perdeden ve demir perde dışında bütün liberal özgür dünyada genellikle hukuk ve mevzuat üzerinden okunurdu. O zamanlar hukuk ve mevzuatın egemen olduğu zamanlardı. Ama iki kutuplu dünya bittikten sonra tek kutupluluk denemesi yaşandı. Arkasından şimdi çok kutupluluğu yaşıyoruz. Şimdi çok kutuplulukta da artık mevzuat ve kanun hükümlerinden ziyade daha çok toplumlarda oynaşmanın egemen olabilmesi için müthiş çalışmalar var. Ülkemizde de bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle ciddi manada bir oynaşmayı artırıcı müthiş çalışmalar yapılıyor. İşte o çalışmaların belki de en hassas olduğu yerlerden birisi muhtarlık müessesesi üzerinde yapılan çalışmalardır. O çalışmanın bir sonucudur ki toplumular gittikçe çok kutupluluğun bir doğal neticesi olarak daha hassas ve kavgaya hazır bir dünyada toplumun çimentosunun daha sağlam karılması gerektiği bir zamanda yapılan bu çalışmaları ancak kutlayabiliriz. Bu kapsamda sayın rektör ve büyükşehir belediye başkanımızın şahsında tüm emeği geçenleri kutluyorum. Bu toplumsal oynaşmaya katkıda bulunan bu faaliyetleri tekrar tekrar tebrik ediyorum.”

Tüfenkci: Hayatın ve siyasetin kitabını yazan insanlar

Son olarak Gümrük ve Ticaret Bakanı hemşerimiz Bülent Tüfenkci bir konuşma yaptı. Muhtarların hayatın ve siyasetin kitabını yazan insanlar olduğunu söyleyen Bakan Tüfenkci, onların halkıyla irtibatı koparmadan iç içe yaşayarak başarılı olduklarını kaydetti. Hükümet olarak millet ve muhtarlarla irtibatı kesmemeye çalıştıklarını kaydeden Tüfenkci özetle; “Ben Malatyalı muhtarlarla gurur duyuyorum. Türkiye’nin birçok yerine gittim hem yerel yönetimlerimiz hem muhtarlarımız sorunları takip etme ve çözüme ulaştırma noktasında çok başarılılar. Bunun Malatya’nın kalkınmasında ve gelişmesinde ne kadar önemli rol oynadığınızı görüyoruz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum.

Muhtarlar esasında devletin yereldeki temsilcileridir. Bu noktada sizler bu durumu, temsil ettiğiniz mahalleli lehine kullandığınızda ve yerel yönetimlerle iyi bir ilişki geliştirdiğinizde o mahallenin o semtin gerçekten çok farklı noktalara gittiğini görüyoruz.

Ülkemizde köklü bir altyapı değişik dönüşümüne girdik. Merkezin yanı sıra kırsal mahallelere de birinci sınıf hizmetler gidiyor. Bunları tek bir şey için yapıyoruz. Biz kendi insanımızı önemsiyoruz. Onların hizmetin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz.

Daha önce muhtarlarımız maaşlardan ve primlerden şikâyet ediyorlardı. Bunlar birer birer çözüldü. Artık büyükşehirlerde muhtarlarla muhatap olan muhtarlık daire başkanlığı var. Artık SSK primlerinizi de bizler ödüyoruz. Sizler adına Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

Muhtarlık bir anlamda gönüllülük esasına dayanıyor. Milletin ne sorunu olursa muhtarın kapısına gidiyor. Dolayısıyla muhtarlarımız doğumdan ölüme kadar her safhada vatandaşıyla beraber oluyor.

Biz bir yandan muhtarlarımızın genel anlamdaki sorunlarını bir yandan çözerken aynı zamanda milletimizin de sorunlarını çözmek için çalışıyoruz.” dedi.

Bakan Tüfenkci konuşmasında ayrıca hükümet çalışmaları ile Malatya’ya yapılan yatırım ve hizmetlerden bazılarını anlattı.

Konuşmalardan sonra sertifika almaya hak kazanan 504 muhtar sahneye çağrılarak, ‘Muhtarlık Akademisi Sertifikası’ protokol tarafından verildi. Törende ayrıca muhtarlara eğitim veren hocalara da teşekkür plaketi sunuldu.

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