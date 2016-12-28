“Asgari Ücret 1750 TL Olmalı”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Emek Bürosu’nun kuruluşunu tamamladığını ifade ederek, ortak basın açıklamasında asgari ücretin bin 750 TL olmasını istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Teşkilatı’nda Malatya Emek Bürolarının kuruluşu ve asgari ücretle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Sendikaların temsilcilerinin de yer aldığı toplantıda konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “AKP esas olarak uzun bir süredir kültürel, mezhepsel ve etnik kimlikler üzerinden bir politika yürütüyor. Dolayısıyla emek alanını bu politika sonucunda depolitize (siyaset dışı bırakmak, siyasetten uzak tutmak) ediyor, politika dışına itiyor. İnsanlar siyasi tercihlerini kendi bulundukları sınıflar üzerinden ya da kendi bulundukları konumlar üzerinden yapmıyorlar, siyasi tercihlerini mezhepsel, etnik kimlikler ve kültürel değerler üzerinden yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“MALATYA’DA EMEK BÜROMUZU KURDUK”

Kiraz, dünyanın bütün demokrasilerinde siyasetin insanların ve toplumun farklı kesimlerinin talepleri üzerinden yapıldığını kaydederek, şunları söyledi: “Ülkemizde mezhepler, etnik kimlikler, kültürel değerler üzerinden siyaset yapılması kabul edilebilir bir durum değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna karşı durmak açısından bütün işçi, işsiz, emekli, kamu çalışanı, güvencesiz çalışan, taşeron çalışan tüm emek kesimlerinin taleplerini daha politize etmek (siyasetin ön planda olması), daha politik bir hale getirmek için Emek Büroları’nın kuruluş çalışmalarını sürdürüyoruz. Genel Başkan Yardımcımız ve Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın başkanlığında kurulan Emek Büroları, emekçilerin, emeğin sorunlarını tartışarak, politikalar üretecek; programını tüm emek kesimlerine aktarabilecek ve emeğin meşru yasal hak mücadelesini destekleyecek çalışmalar yapacaktır. Bu çerçevede bizlerde aralarında akademisyenlerin, işçilerin, sendika temsilcilerinin, işsizlerin, taşeron çalışanların bulunduğu Emek Büromuzu Malatya’da da kurmuş bulunuyoruz.”

“AKP, 14 YILDIR EMEKÇİDEN YANA OLMADI”

Emek Bürosu olarak Malatya’da ilk kez basın mensuplarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Kiraz, devam eden asgari ücret görüşmeleriyle ilgili taleplerini de kamuoyu ile paylaştı.

Kiraz, “Hükümet, işverenler ve işçi sendikaları arasında asgari ücretle ilgili üçlü görüşmeler devam etmektedir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde yaşananlar, emekçiler adına tam bir skandaldır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, ‘asgari ücreti artırıp, işvereni tedirgin etmemek gerekir’ derken, işveren temsilcileri de aba altından sopa gösterip, ‘asgari ücret yüksek çıkarsa, işçilerin işsiz kalacağını’ ifade etmektedir. 14 yıllık iktidarında bir kere bile işçiden, emekçiden yana olmayanlar, bir kez daha emekçinin karşısında yer almaktadır. Ülkede işsizlik kol gezerken, üniversite mezunu işsizler ordusu oluşmuşken, vatandaş yoksullukla boğuşurken AKP’nin bir tek derdi var; o da bir tek kişinin hevesleri doğrultusunda rejimi değiştirmek ve tek adam diktasını yaratmaktır. Dolayısıyla Türkiye’de işçinin hakkını savunan ve emekçinin sorununun çözümü için çalışan parti, Cumhuriyet Halk Partisi’dir. AKP iktidarının yarattığı düzende birileri ayakkabı kutularında milyonlar saklarken, emekçilerin ayakkabı alacak durumu kalmamıştır. Birileri kaçak saraylarında binlerce liralık çaylarını yudumlarken, birileri evini ısıtabilecek yakıtını ödeyemez durumdadır. 14 yılda emekçilere az ücret, çok iş eksenli bir çalışma düzeni kurulmuştur. AKP iktidarı geldiğinden buyana 19 binden fazla insanımız iş cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. Yani Türkiye’de emekçiler ölüme, güvencesizliğe ve taşeron denen kölelik sistemine, sendikasızlığa mahkum edilmiştir” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRETİN BİN 750 TL OLMASINI SAVUNUYORUZ”

Kiraz, CHP Emek Büroları’nın asgari ücret teklifinin bin 750 TL olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bugün asgari ücret bin 300 TL ise bu da Cumhuriyet Halk Partisi’nin savunduğu asgari ücret rakamı sayesindedir. AKP iktidarı tarafından eğer CHP bin 300 TL’yi gündeme getirmemiş olsaydı, bin TL olarak asgari ücret devam edecekti. 7 Haziran seçimlerinden hüsranla çıkan AKP, ‘kaynak nerede?’ diye sorarken, bir anda o kaynağı bulmuştur ve asgari ücreti zoraki de olsa bin 300 TL yapmak durumunda kalkmıştır. Ancak dört kişilik bir ailenin açlık sınırı bin 432 lira iken, yoksulluk sınırı 4 bin 665 lira iken, asgari ücretin bin 300 lira olması çok açık bir şekilde “insanlık dışı” bir durumdur. Bir kişinin geçim ücretinin bin 762 lira olduğu ülkede, asgari ücretin bin 300 lira olması, insanlara yeme, içme, giyinme, ısınma demektir. İktidar asgari ücretin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olduğunu söyleyerek gerçekleri çarpıtmaktadır. Hâlbuki önemli olan asgari ücretin ne kadar olduğu değildir, önemli olan asgari ücretin alım gücüdür. Asgari ücretin satın alma gücüne göre bakıldığında Türkiye 26 OECD ülkesi arasında 20. sıradadır. Şiddetli kur artışları da, vatandaşın alım gücünü alabildiğine düşürmüştür. AKP hükümeti ekonomideki beceriksizliğini emekçinin sırtına yükleyerek zamlarla ülkeyi yönetmektedir. Emekçiye büyük bir lütuf gibi gösterilen ve kaşıkla yapılan zam, kepçeyle geri alınmıştır. Benzinden, doğal gaza, elektrikten suya, meyveden sebzeye, en temel ihtiyaçlara kadar her şeye zam gelirken, asgari ücretin açlık sınırının altında tutulması kabul edilemez. CHP Emek Büroları, asgari ücret ile ilgili önerisini belirlemiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, emekçilerin insani koşullarda yaşaması için, işçilerin yoksulluğa mahkûm edilmemesi için, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için, asgari ücretin en az bin 750 TL olması gerektiğini savunmaktadır. Bugün CHP iktidarda olsaydı, asgari ücret üzerindeki vergiler kaldırılacak ve 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret bin 750 TL olacaktı. Sözümüzü yineliyoruz; CHP iktidarında asgari ücret, açlık ücreti olmayacaktır.”

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com