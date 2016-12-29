Aşıklar Şehri
Oyuncu olabilme hayaliyle yanıp tutuşan Mia (Emma Stone) ile klasik cazı günümüzde sürdürmeye çalışan Sebastian (Ryan Gosling) trafiğin sıkışık olduğu bir gün tanışırlar. İkisinin de hayallerinin gerçeğe dönüşmesi imkansız gibidir. Ancak büyük cesaret gerektiren hayalleri ve aralarında başlayan aşk, ikiliye adeta büyülü bir dünyanın kapılarını açacaktır.
Vizyon Tarihi: 30 Aralık 2016
Yapımı : 2016 – ABD
Tür : Dram , Komedi , Müzikal
Süre: 128 Dak.
Yönetmen : Damien Chazelle
Oyuncular : Ryan Gosling , Emma Stone , J.K. Simmons , Finn Wittrock , Rosemarie DeWitt
Senaryo : Damien Chazelle
Yapımcı : Fred Berger , Jordan Horowitz
Diğer Adı : Lala Land
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