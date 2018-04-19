Atatürk Kız Lisesi Eski Binası Yıkılıyor

“Yeşil Kuşak “Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Battalgazi Belediyesine verilen Atatürk Kız Lisesinin yıkım çalışmaları başladı. Battalgazi Belediyesi tarafından Selçuklu Mahallesi’nde yapılan yeni Atatürk Kız Lisesi bir süre önce eğitime başlamıştı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kanalboyu’nda bulunan eski Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmalarını yerinde takip etti. Gürkan, Yeşil alan olarak vatandaşların hizmetine sunulacak olan şehir parkının Battalgazi ve Malatya halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından “ Yeşil Kuşak” projesi kapsamında Devlet Su işleri binasının yeri alınmış ve yerine Topsöğüt’te DSİ’ye yeni bir hizmet binası yapılmış, ardından yerine Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası yapılmıştı. Yine “Yeşil Kuşak” projesi kapsamında Atatürk Kız Meslek Lisesi, Selçuklu Mahallesi’nde ki yeni yerinde Eğitim öğretime başlamıştı. Bu kapsamda eski Atatürk Kız Meslek Lisesi’nin yıkım çalışmaları başladı. Eğitim öğretime sakıncalı olduğundan dolayı risk altındaki bina yıkılarak “yeşil Kuşak” projesine dahil edildi. Yıkım çalışmalarını yerinde takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sözlerine şöyle devam etti:”

Atatürk Kız Lisesi’nde yapılan depreme dayanıklılık testinde okulun eğitim öğretime elverişli olmadığı uzmanlar tarafından rapor edilmişti. Bende bu okuldan mezun olmuştum. Şuan içinde mezun olduğum okul binasının yıkımı gerçekleştiği için biraz hüzünlüyüm. Ancak bu okul depreme dayanıklık testinde, eğitim ve öğretim açısından sakıncalı bulundu. Yeni bir okul yapılması noktasında da Milli Eğitim Bakanlığı’nın teknik elemanları ile hem fikir olduğumuz bir süre içerisinde bizim onlara ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yapmış olduğumuz teklifte, biz bu okulu bizim uygun gördüğümüz veya sizin uygun bulacağınız bir yerde yapalım, ama bu okulun alanını da yeşil alan olarak Malatya halkına ve Battalgazi halkına kazandıralım dediğimiz de sayın Milli Eğitim Bakanımız bu istediğimizi içtenlikle kabul etti ve netice itibari ile hemen Gümrük ve Ticaret Bakanımız ve TESKOB başkanımız ile yapmış olduğumuz görüşmede hem onlar hem de bizim belediyemiz, eş finansman desteğinde 7 ay gibi kısa bir süre içerisinde Atatürk Kız Lisesi ölçeğinde spor salonu da dahil olmak üzere, Atatürk Kız Lisesini taşıdık. Stadyum ve DSİ’nin ön bahçesi Hürriyet Parkı ile bütünleşerek, 200 dönüme yakın bir arazinin şehrin merkezinde bir şehir parkı olarak Battalgazi ve Malatya halkına sunulacak. Gençlerimizde bizlerin “Yeşil Kuşak” olarak tabir ettiğimiz alan içerisinde kapalı spor salonunda şuanda sportif aktivitelerini yürütüyorlar. Kamuoyu ile buradaki gençlerimizin durumunu paylaşacağız, eğer kamuoyu derse ki burada hiçbir yapı istemiyoruz, onlarla ilgili düşüncelerimizi paylaşacağız. Yıkımın Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

YAKLAŞIK 50 YILLIK BİNA..

Kanalboyu’nda, en son Atatürk Kız Anadolu Lisesi olarak kullanılan okul binası, 1970’li yılların başında inşa edilmişti. Merkez Lisesi adıyla karma eğitime başlayan lise, 1970’lerin ortasında Malatya Atatürk Lisesi adını almıştı. Aynı yıllarda Kazım Göktaş adlı sol görüşlü bir öğrencinin siyasi görüş ayrılığı yüzünden pencereden atılarak ölümüyle gündeme gelen okul, birkaç yıl sonra kız lisesine dönüştürülmüş ve Atatürk Kız Lisesi adını almıştı. Uzun yıllar kız lisesi olarak hizmet veren okul, birkaç yıl önce ‘Atatürk Kız Anadolu Lisesi’ adını almıştı. Battalgazi Belediyesi’nin yeşil kuşak park projesi kapsamında, arsasına talip olmasının ardından, okul için Selçuklu Mahallesi’nde ayrı bir bina yapılmış ve geçtiğimiz aylarda eski bina boşaltılarak, eğitim ve öğretime yeni binada başlanmıştı.

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- Bülten