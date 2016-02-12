Malatya’da polisin dur ihtarına uymayan bir araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Kaçarken 5 araca da çarpan şüpheli araç lastiklerine ateş açılarak durdurulabildi.

Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği siyah lüks bir araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Şüpheli aracın yakalanması için tüm yollar tutulurken, Yeşiltepe Mahallesi yoluna giren araç park halindeki 5 araca çarptı. Aldığı hasara rağmen kaçmaya devam eden aracın arka lastiğine polis tarafından ateş açıldı. Lastikleri patlayan araç Yeni Sanayi Sitesi Helal Sokak üzerinde durdurulabildi. Araç içerisindeki ismi öğrenilemeyen sürücü gözaltına alınırken, araçta ruhsatsız 2 silah ele geçirildi.

Şüpheli şahıs sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, polis ekipleri araçta uzun süre inceleme yaptı. Çevredeki bazı görgü tanıkları araç sürücüsünün de silahla ateş açtığını ileri sürdü. Çevrede boş kovanlar bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, ön ve arka kısmında hasar oluşan araçta geniş çaplı delil araması yaptı. Araç daha sonra yediemin otoparkına çekildi.

GASPÇI İMİŞ..

Araçta yakalanan şüphelinin cep telefonu gasp ettiği ve 3 kişiyi de zorla alıkoyduğu belirlendi.

Yeşiltepe mevkiinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucunda asayiş ekipleri tarafından sanayi sitesinde lastiklerine ateş açılarak durdurulan araçta bulunan şüphelinin cep telefonu gaspına karıştığı belirlendi. Araçta yapılan aramada gasp edilen cep telefonu da ele geçirilirken şahsın 3 kişiyi silah zoruyla alıkoyduğu iddia edildi.

Araçtaki isimleri açıklanmayan 3 kişinin mağdur sıfatıyla ifadelerine başvurulurken, şüphelinin yanında bulunan arkadaşının da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha