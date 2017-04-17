Ayite Göreve Hazır

Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da, forvet oyuncunu Jonathan Ayite’nin maça hazır olduğu öğrenildi.

Ligde kalan 7 haftada istediği sonuçları alıp, adını Süper Lige yazdırmak isteyen Evkur Yeni Malatyaspor, şampiyonluğun güçlü adaylarından Eskişehirspor ile karşılaşacak. Kritik mücadeleden 3 puanla ayrılıp, hem rövanşı almak hem de Süper Lige bir adım daha yaklaşmak isteyen sarı kırmızılı takımda, sakatlığı geçen ve hafta içerisinde takımla birlikte çalışan forvet oyuncusu Jonathan Ayite’nin maça hazır olduğu kaydedildi.

Sakatlıkları tamamen geçen Ayite ile defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın görev verilmesi halinde Eskişehirspor maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi